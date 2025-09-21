Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Pasan muchas cosas en el Festival, pero hoy todos los ojos estarán puestos en la visita de Angelina Jolie. Su llegada a Donostia está prevista ... a mediodía, en un vuelo privado que le trasladará desde Londres, donde está rodando su nueva película. Ayer la organización del certamen seguía con preocupación las noticias sobre el caos aéreo en Europa, con la capital inglesa como uno los puntos más conflictivos, pero no parece que pueda afectar al traslado de la actriz y productora, que ha hecho «un verdadero esfuerzo», según José Luis Rebordinos, para venir al Zinemaldia a presentar la película 'Couture', que compite en Sección Oficial.

Jolie desfilará por la alfombra roja del Kursaal a las seis y media de la tarde junto a sus compañeros del filme, el actor Louis Garrel y la directora Alice Winocour (los dos ya llegaron ayer al María Cristina). El 'operativo especial' para encajar a Jolie en el corto espacio de 30 horas libres que le permite su rodaje en Inglaterra obliga al hecho insólito de que su rueda de prensa será al mismo tiempo que la película se proyecta en el auditorio, donde se espera que la intérprete salude a los espectadores.

Angelina Jolie está «muy implicada» en 'Couture', que cuenta la historia de una directora que se enfrenta al diagnóstico de un cáncer de mama. En la proyección del filme en el festival de Toronto, hace unos días, la actriz se emocionó ante los periodistas al recordar la enfermedad de su madre y su propia mastectomía.

Garrel, por su lado, se encuentra en Donostia como en casa: aquí rodó con Woody Allen, aquí acaba de rodar con Nani Moretti y aquí ha presentado películas como actor y como director.

Una Donostia en Zelai Txiki

El fin de semana festivalero va tan cálido como el atmosférico. Para muchos era ayer día de resaca: la fiesta inaugural del Museo de San Telmo terminó de madrugada, con muchos brindis por el buen desarrollo de la edición y una protagonista: Esther García. La Premio Donostia cenó en el restaurante Zelai Txiki con los hermanos Almodóvar después de recibir el galardón en el Kursaal y más tarde se acercó hasta San Telmo para compartir su felicidad con los compañeros de profesión.

Porque los invitados aprovechan la oferta gastronómica de la ciudad, desde las buenas mesas hasta los pintxos. El ganador de la última Concha de Oro, Albert Serra, disfrutaba en las mesas exteriores del Gandarias en la Parte Vieja, por ejemplo. Y en Rekondo el director Richard Linklater saboreaba la buena acogida a 'Nouvelle vague' cenando con el equipo del filme, incluida una de sus protagonistas, la actriz Zoey Deutch, que tiene por cierto tres millones de seguidores en Instagram. También ayer el actor Eduard Fernández celebró a mediodía en Rekondo el Premio Nacional de Cine que recibió por la mañana en el concurrido acto celebrado en el prisma de Tabakalera.

Idiazabal con Armani

¿Hemos dicho Tabakalera? El gran centro cultural es también la casa del Festival... y de otros muchos 'saraos'. Casi en el mismo espacio donde la noche del viernes se celebró la selecta fiesta de Vanity Fair y Armani, ayer Arnaldo Otegi y Bildu celebraban su conferencia política. Y a la misma hora, a solo unos metros, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun entregaban el Premio Nacional a Eduard Fernández.

La fiesta de los 'vanity' y 'armani' congrega a una elegida nómina de gentes del cine español y del 'cuché'. La cena fue ofrecida por el Basque Culinary Center con un menú que empezó con tartaleta de atún rojo y aguacate, macaron de Kalamata e Idiazábal y crujiente de gamba roja— siguió con carrillera de vaca con parmentier y, de postre, un almendrado de chocolate negro, según la crónica oficial de la propia revista.

Entre los invitados figuraba la 'influencer' María Pombo, de la que han escrito todos los articulistas del país a raíz de sus declaraciones con eso de que «leer está sobrevalorado». «María Pombo posó con su embarazo, irradiando serenidad y sosteniendo su vientre, y saludando a todos los invitados», dice literalmente la referencia de la revista. Pero a su lado estaban desde Andrés Veloncoso y Miguel Ángel Silvestre hasta Eugenia Silva o una Bárbara Lennie que se relajaba antes de la intensa jornada de ayer, con la presentación de 'Los Tigres' en Sección Oficial.