La alfomba roja

Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

La actriz desfilará por el Kursaal a las 18.30 antes de la proyección de 'Couture' / La 'influencer' lució embarazo en una fiesta y Eduard Fernández celebra en Rekondo

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:33

Pasan muchas cosas en el Festival, pero hoy todos los ojos estarán puestos en la visita de Angelina Jolie. Su llegada a Donostia está prevista ... a mediodía, en un vuelo privado que le trasladará desde Londres, donde está rodando su nueva película. Ayer la organización del certamen seguía con preocupación las noticias sobre el caos aéreo en Europa, con la capital inglesa como uno los puntos más conflictivos, pero no parece que pueda afectar al traslado de la actriz y productora, que ha hecho «un verdadero esfuerzo», según José Luis Rebordinos, para venir al Zinemaldia a presentar la película 'Couture', que compite en Sección Oficial.

