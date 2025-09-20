Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián» Un sinfín de rostros conocidos de la moda, sociedad y cine disfrutaron en Tabakalera de la gala de Vanity Fair & Armani Beauty

San Sebastián se llena de estrellas. Este viernes, la gala de Vanity Fair & Armani Beauty celebrada en Tabakalera congregó a algunos de los rostros más conocidos del cine, moda y sociedad. Desde Eugenia Silva a Miguel Ángel Silvestre, nadie quiso perderse la fiesta que un año más sirve de pistoletazo de salida del Festival de Cine de San Sebastián.

Desde aproximadamente las 21.45 horas, un sinfín de famosos comenzaron a desfilar por la alfombra roja del photocall de Tabakalera. Clara Lago, María Pombo, Fernando Llorente, Silvia Abascal y muchas otras personalidades que posaron ante las cámara y atendieron a este periódico en un evento que ya empieza a convertirse en tradición del Zinemaldia.

«Cada año que vengo recuerdo la suerte que tengo. Este es un festival muy especial, para mí el más bonito», señalaba la actriz burgalesa y protagonista de Patria, Loreto Mauleón.

Una de las apariciones más especiales fua la de Clara Galle, estrella emergente de Netflix en los últimos años que confesó la ilusión que le hace pasar de un lado al otro de las barandillas.

«Yo venía todo lo fines de semana cada año desde Pamplona. Es un honor, de pequeña mi madre me traía siempre a esperar a los actores en el Hotel María Cristina y ahora estoy aquí», comentaba orgullosa y algo emocionada.

Una ciudad que genera ilusión en mucho actores y actrices como también es el caso de Andrea Duro que reveló haberse planteado incluso mudarse a Donostia. «¿Y si me voy de Madrid y me mudo a San Sebastián? Esta ciudad es acogedora y lo tiene todo».

Algo similar a lo que experimenta Andrés Velencoso cada vez que llega a la capital guipuzcoana como el mismo desveló ante la cámara de este periódico. «Me encanta. Y siempre que vengo lo primero que hago es, como ya he hecho esta tarde, darme un paseo por la playa de La Concha y la bahía».