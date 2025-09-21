Gran expectación por la llegada de Angelina Jolie: «Llevamos aquí desde las diez de la mañana» Decenas de personas esperan a las puertas del Hotel María Cristina para ver a la superestrella de Hollywood

Rosa Hidalgo Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Locura fan por ver de cerca a Angelina Jolie en San Sebastián. Seguidores de Donostia, Orio, Mendaro, Elgoibar y Bilbao, entre otros muchos puntos, no han dudado en acercarse a la capital guipuzcoana para tratar de ver de cerca a la actriz estadounidense. «Me he despertado a las 08.00 y llevo aquí desde las 10.00 horas. Sabía que iba a llover, así que he venido preparada con abrigo y paraguas», reconocían a este periódico algunos de los cientos de fans que se agolpan frente al hotel donostiarra.

Lo que en estos momentos son risas y emoción, se convertirá en una batalla por hacerse con la mejor foto, dedicatoria o autógrafo. «He traído la película en DVD de Maléfica, en la que me enamoré de ella, para que me lo firme». Incluso hay quien ha traído un gran altavoz para tratar de hacerse con la atención de Jolie. «Lo voy a poner a todo volúmen para ver si así se acerca a nosotros».