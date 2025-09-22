Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Angelina Jolie, durante la rueda de prensa de Couture en el Festival de Cine de San Sebastián. Aura Erro

El collar de Angelina Jolie que perteneció a su madre y conmueve en San Sebastián: «Ella os hubiera encantado»

La actriz se emocionó al recordar a su madre y contó la historia detrás del collar que luce en 'Couture', presentada este domingo en el Zinemaldia

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:22

La visita de Angelina Jolie al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar 'Couture', su último trabajo de la mano de la directora Ane Winocour y que protagoniza junto al actor Louis Garrel, estuvo plagada de emoción y emotivos detalles pese a la fugacidad de su paso por Donostia.

Una estancia en la capital guipuzcoana breve pero intensa que elevó el glamour del Zinemaldia y donde Angelina Jolie acaparó todos los focos, tanto por parte de la prensa como de los centenares de curiosos y cinéfilos que se congregaron en los alrededores del Hotel María Cristina y la alfombra roja del Kursaal para ver de cerca a la actriz estadounidense.

Ni siquiera la intensa lluvia ni la crisis del espacio aérea privaron a la intérprete de brillar sobre las calles de San Sebastián en los momentos previos de la presentación de la película como en la rueda de prensa donde, además de reivindicar diferentes cuestiones sociales y repasar lo especial que supuso el rodaje de 'Couture', emocionó a los asistentes con la historia de un collar que luce durante la cinta que perteneció a su madre, Marcheline Bertrand, y lleva parte de sus cenizas en él.

«Me resulta muy difícil hablar de mi madre. Siempre pienso en ella, y en el rodaje la tuve muy presente. Reflexioné sobre todos los momentos que había pasado con ella. También pensé en que ojalá ella hubiera podido hablar de su enfermedad como lo hacemos ahora. Por eso hay que intentar vivir al completo... Mi madre os hubiera encantado. Y no voy a seguir, estoy muy emocionada y no quiero llorar», señaló la actriz visiblemente conmovida por las similitudes existentes entre el personaje que interpreta en 'Couture' y la vida de su madre.

