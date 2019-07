La vanguardia del siglo XVI

En un tiempo, la única manera de conectar con el mundo era por medio de la navegación. No había otra manera, y los barcos eran el único medio de transporte y comunicación. Quien dominase la tecnología naval tenía el mundo en sus manos y, en una época tan fascinante como el Renacimiento, un momento en el que el mundo cambia radicalmente hacia la innovación, fueron los marinos y constructores navales vascos los principales protagonistas en abrir los océanos a la Humanidad. Antes del inicio de la conquista espacial, el mayor hito geográfico realizado en nuestro planeta es sin duda la primera vuelta al mundo. Fue un acontecimiento que, a pesar de su enorme transcendencia, no ha llegado a ocupar un lugar destacado en la relación de logros relevantes de la Humanidad. Además, el mundo desconoce que la Victoria era una nao vasca, como también lo fueron la Trinidad y la San Antonio. Eran los cohetes de la época, la mayor sofisticación de su tiempo, que salieron del 'Cabo Cañaveral' que era la costa vasca en el siglo XVI. Fueron el fruto de una sociedad vasca altamente industrializada desde siglos atrás que, con gran tenacidad, esfuerzo y visión, no dudaba en enfrentarse a los mayores retos que ofrecían los mares, por muy lejos que se encontrasen. En nuestra costa se desarrolló la punta de lanza de la tecnología oceánica que por primera vez unió los océanos y los continentes; me temo que todavía no somos muy conscientes de ello.

Albaola nació con la idea de cambiar ese panorama y dar a conocer, aquí y en el mundo, la enorme contribución vasca a la historia universal. Por ello, desde hace años, estamos inmersos en el estudio de los detalles de la construcción naval vasca del siglo XVI, necesario preámbulo al inicio de la construcción de la nao Victoria que, con gran ilusión, proyectamos. Estamos construyendo esos barcos con la determinación de posicionar en lo más alto la memoria de quienes nos precedieron en esta pequeña parcela de tierra, de quienes supieron mirar al horizonte como la gran oportunidad para, desde nuestras raíces, abrirse al mundo.