La Revuelta arranca con sorpresas: un peluche censurado y un vasco disfrazado de Avatar

'La Revuelta' sigue consolidándose como un espacio televisivo impredecible y cargado de humor. En cada emisión, los espectadores saben que cualquier cosa puede pasar, y el arranque del último programa no fue la excepción.

David Broncano entraba al teatro donde se graba el formato de TVE y, en un giro inesperado, lo primero que recibía era un peculiar «obsequio» desde el público: un miembro masculino de peluche. La escena, por razones obvias, tuvo que ser pixelada debido al horario infantil.

Pero la auténtica sorpresa de la noche llegó con la participación de un espectador muy especial. En medio del ambiente desenfadado del programa, un hombre disfrazado de Avatar acaparó la atención. Al ser entrevistado, reveló que era vasco y que su llamativo atuendo se debía a una apuesta con su cuadrilla de Santurtzi. Con entusiasmo, le propuso a Broncano cantar juntos y marcarse un baile.

Sin embargo, el presentador no estaba en su mejor forma. «Perdón, es que hoy no puedo. Casi no hago el programa», confesaba. Ante la incredulidad del público, explicó que había sufrido un accidente que le impedía moverse con normalidad. La respuesta de su equipo no se hizo esperar, y Grison no perdió la oportunidad de vacilarle: «¿Te pesa la cartera?».

