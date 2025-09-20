Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Silvia Intxaurrondo. R. C.

La semana fantástica

Crítica de televisión ·

Intxaurrondo y Javier Ruiz han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:12

TVE cierra su semana fantástica, gracias a la estabilidad que demuestran sus principales apuestas y al prometedor resultado de sus estrenos. Intxaurrondo y Javier Ruiz ... han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas. Broncano ha vuelto fuerte. No puede con Motos, pero le planta cara. Y las series de mediodía están marcando récords. Marc Giró y Buenafuente han vuelto a ocupar las noches del martes y el jueves demostrando que quien tuvo retuvo.

