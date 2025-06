Melody rompe su silencio en El Hormiguero tras su paso por Eurovisión: «Me quedé en shock con la puntuación»

L. G. Jueves, 5 de junio 2025, 07:25 Comenta Compartir

Después de la polémica rueda de prensa en RTVE y semanas de especulaciones tras su participación en Eurovisión, Melody reapareció anoche en El Hormiguero. La cantante eligió el programa de Pablo Motos para dar su primera entrevista televisiva tras su paso por el festival, y lo hizo sin esquivar ninguna de las polémicas que la han rodeado en los últimos días.

Melody entró al plató entre bengalas, brillos y un grupo de bailarines, interpretando un medley de Esa Diva y su nuevo single El Apagón. Un arranque por todo lo alto que dejó claro que tenía mucho que decir. Ya sentada en la mesa, la artista abordó abiertamente cómo vivió el momento de las votaciones en Eurovisión, donde quedó en el puesto 24.

«Al principio todo iba bien, pero después empezó a bajar y yo decía: '¿Esto qué es?'», reconoció. «Salí diciendo 'no sé qué ha pasado', pero haciendo balance, quedamos terceros empezando por detrás», bromeó, quitando hierro a la situación. Aun así, admitió que la puntuación le dejó en shock: «Tú te quedas con la banderita con una cara… Yo pensaba '¿dónde hay un boquete para meterme?'».

Durante la entrevista, Melody dejó claro que no se siente responsable de algunos aspectos de su actuación: «Lo que más me dolió fue no poder hacer ciertas cosas que tenía pensadas para el show. Ya que he quedado en el 24, me habría gustado poder equivocarme yo». También aprovechó para subrayar que nunca pensó en ganar el festival: «Sabía que había muchos factores fuera de mi control».

Pablo Motos reveló además que RTVE bloqueó durante semanas la invitación de Melody al programa, algo que no había ocurrido con otros representantes de España en Eurovisión. «Pedimos traerla desde el principio, pero no nos dejaron. La entrevista solo se pudo cerrar cuando terminó su contrato», explicó.

Melody: «Se han dicho cosas que no son ciertas»

Sobre el revuelo por su cancelación en La Revuelta de David Broncano, Melody fue clara: «Desde que pedí unos días de descanso, se han dicho cosas que no son ciertas. Pero no hago caso». Y negó categóricamente haber cobrado por exclusivas: «Ni he recibido 150.000 euros, ni me hago la víctima. Solo he intentado contar mi verdad con respeto».

💥 @soyyomelody lanza un mensaje sobre todas las polémicas que se han generado en torno a ella #MelodyEH pic.twitter.com/e5uwAve35N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Melody también defendió su autenticidad frente a las críticas tras su rueda de prensa: «Se ha dicho que caí mal, pero prefiero ser yo misma antes que fingir. Sí, fue duro, me quitaré las redes sociales por salud mental, pero también fue una experiencia emocionante».

Para cerrar la entrevista, la artista quiso lanzar un mensaje a su público: «Gracias a todos los que me han apoyado. Esto ha sido un punto de partida del que todos vamos a aprender, yo la primera. Estoy muy agradecida. Os quiero un montón».