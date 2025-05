David Broncano, en La Revuelta: «Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento»

I.G. San Sebastián Martes, 27 de mayo 2025, 23:22 | Actualizado 23:56h. Comenta Compartir

La participación de Melody en Eurovisión sigue dando mucho que hablar. Y es que tras acabar el Festival en antepenúltima posición con apenas 37 puntos, la cantante andaluza tomó la decisión de hacer un alto en el camino y cancelar todas sus apariciones públicas. Ello afectó a su presencia en La Revuelta, programa de David Broncano que de la noche a la mañana se quedó sin invitada el pasado lunes. El presentador, al igual que hiciera en su momento con la no entrevista del piloto Jorge Martín, no dejó pasar la ocasión de hacer mención a la ausencia de Melody. «Estaba acordado desde hace dos meses. Se ha enfadado, no sabemos por qué. Ha llegado, se ha ido directa a su casa, ha cerrado las persianas, y está allí tranquilamente. Deseamos que se recoloque un poco emocionalmente», añadió.

Las palabras de David Broncano no sentaron nada bien a la cantante andaluza, quien en la rueda de prensa de este lunes aseguró que únicamente iba a acudir a aquellos programas en los que se la respetara como artista. «Siempre estoy abierta a unas disculpas porque entiendo que como personas todos nos podemos equivocar, yo la primera», aseguró.

Estas palabras llegaron a los oídos de David Broncano, que este martes no dejó pasar la ocasión de responder a la representante de España en Eurovisión. «Ha dicho que nos exigía que le pidiéramos disculpas para venir al programa. Respuesta rápida: 'Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento'», añadió el presentador gallego. Sus palabras despertaron el aplauso general del público de La Revuelta, totalmente entregado al comunicador.

Fue entonces cuando intervino Grison, colaborador habitual de La Revuelta, quien quiso ahondar aún más en el asunto. «¿Qué pasó? ¿Qué le dijimos?», preguntó, pidiendo una explicación más extensa. David Broncano le cogió el guante y tomó la palabra. «Ella (Melody) decía que quería ir a un programa en el que la respetaran, y yo creo que la hemos respetado un montón. Por si acaso, como esto fue la semana pasada y a veces se nos calienta un poco la boca, me entró la duda, y anoche lo miré. Y fue ahí cuando me enfadé un poco más», confesaba ante un auditorio expectante..

Para ello, el presentador gallego se puso en la situación de Melody, queriendo entender su reacción en un momento tan complicado para la artista. «Supongo que ella se habrá metido en una vorágine super bestia, porque como cantante no estará acostumbrada a una cosa tan mediática. Entiendo que se haya puesto nerviosa, porque ha tenido mucha presión», añadía, en vista de la exposición a la que se había visto sometida la cantante andaluza a raíz de su participación en Eurovisión.

La argumentación de David Broncano

Sin embargo, David Broncano quiso dejar claro que en modo alguno había contribuido a acrecentar la presión sobre la artista. Y para ello, puso un ejemplo. «Tras afirmar que estaría bajando las persianas de su casa para recuperarse, acabé el mensaje diciendo: Melody, espero que estés bien, que te rehagas un poco y recuperes y ya está. Eso fue todo lo que dijimos».

La argumentación del presentador de la Revuelta no acabó ahí, ya que sacó a colación unas palabras recientes de la artista. «A mí lo que me parece feo es que ella aluda a la salud mental. Utilizar la carta de la salud mental como si fuera una carta blanca, cuando alguien te ha dicho algo y tú estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías… Y cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales, creo que se banaliza el problema de mucha gente. Si hay algo que nosotros no hacemos es trivializar con estas cosas», argumentó.

Casualidad o no, minutos después de las palabras de David Broncano, llegó la respuesta desde el gran rival de La Revuelta: El Hormiguero. Allí, acompañado de sus colaboradores, el vetarano presentador, Pablo Motos, aprovechó el directo para anunciar la presencia inminente de Melody en su programa: el próximo miércoles, 4 de junio. «Hablaremos de Eurovisión y de todo», avanzó durante la emisión del programa.