Mariló Montero rompe su silencio tras su tenso encuentro con David Broncano: «Fue un diálogo entre dos personas que acababan de conocerse» La emisión, que tuvo lugar el martes 9 de septiembre, acaparó titulares y desató análisis y críticas a partes iguales

L. G. Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

La segunda temporada de La Revuelta sorprendió esta semana con la aparición inesperada de Mariló Montero como invitada del programa. David Broncano la entrevistó en un espacio que no solo repasó sus proyectos profesionales —incluida su participación en MasterChef Celebrity 10— sino que se convirtió en un intenso debate sobre el futuro de RTVE, el papel de las televisiones públicas o la tauromaquia.

La emisión, que tuvo lugar el martes 9 de septiembre, acaparó titulares y desató análisis y críticas a partes iguales. Días después, la presentadora ha querido pronunciarse con un comunicado en el que agradece la invitación y reivindica el valor del intercambio de ideas.

Mariló Montero compartió imágenes del programa y explicó el trasfondo de sus reflexiones: «Lo resumo en ese abrazo que nos dimos al inicio y al final del encuentro. Entre esos dos gestos de afecto surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó tan interesante que merece ser continuada», expresó, agradeciendo al presentador y al equipo la oportunidad de participar.

La periodista definió aquel cara a cara con David Broncano como «un diálogo entre dos personas educadas que acababan de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro».

Durante la charla, Mariló Montero defendió sus posturas ante la réplica y los abucheos de algunos espectadores presentes en el teatro. Sin embargo, resta importancia a esas reacciones: «En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad», subrayó.

En su carta abierta, insistió en la necesidad de no reducir cada voz a un bloque ideológico: «Esa curiosidad abierta —lejos de las etiquetas y los bandos— es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público».

Mariló Montero: «Todos debemos ser tolerantes, respetuosos y libres»

La comunicadora también lanzó un mensaje sobre el papel de la sociedad: «Todos somos necesarios. Todos debemos ser tolerantes, respetuosos y libres. Solo así podremos fortalecer la democracia y devolverle la riqueza de un diálogo auténtico, capaz de sumar en lugar de dividir».

Como anécdota, desveló el detalle que tuvo con Broncano: «Esa latita que adjunto es el regalo que le hice al anfitrión porque contiene aire de Estella, Navarra, mi ciudad. Cuenta la leyenda que los de Estella podemos ver el aire», relató entre risas.

Uno de los puntos más discutidos de la noche fue la crítica de Montero a la supuesta falta de pluralidad en la televisión pública: «El periodismo debería ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo», afirmó. Broncano no dudó en replicar que en RTVE «se habla con libertad absoluta en programas de máxima audiencia» y defendió que la cadena «hace una representación amplia, diversa y variada de España, independientemente de mi ideología».