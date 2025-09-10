Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad… el adoctrinamiento, no» La periodista navarra acudió al programa para promocionar su participación en la décima edición de 'MasterChef Celebrity'

L. G. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:33 | Actualizado 08:58h.

La segunda temporada de La Revuelta ha arrancado con fuerza en RTVE y lo ha hecho con polémica. Este martes, tras el parón veraniego, David Broncano recibió en el Teatro Príncipe de Madrid a Mariló Montero, quien acudió al programa para promocionar su participación en la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando ambos se enzarzaron en un debate ideológico el papel de Televisión Española como medio público.

David Broncano ya había adelantado que esta segunda temporada contaría con nombres destacados como Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y la propia Mariló Montero. Fiel a su promesa, la periodista navarra fue una de las primeras en sentarse en el plató, donde la promoción culinaria quedó rápidamente en segundo plano.

Durante la entrevista, Montero compartió sus impresiones sobre su paso por 'MasterChef Celebrity', pero pronto cambió de registro para criticar lo que considera «un sesgo ideológico en RTVE». Según la periodista, la cadena pública no refleja la pluralidad política de la sociedad española. «Por la mañana: ideología de presentadores y presentadoras de izquierda. Claro, eso es lo que me parece a mí. Es izquierda, izquierda, izquierda. Llegas por la tarde e izquierda, izquierda e izquierda. Y por la noche, más izquierda», comentó la navarra pata indignación del público y respuesta de Broncano.

«A ver, ¿tú lo que piensas es que este programa marca una agenda ideológica o que está muy sesgado por unas opiniones socialcomunistas?». Montero, lejos de recular, matizó su posición: «Yo lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad… El adoctrinamiento, no. Si es que eres libre de decir lo que quieras. Eso yo lo apoyo y lo subrayo, completamente. Creo que nosotros tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana.»

Broncano responde: «La ideología se trasluce, pero no condiciona»

David Broncano, que se define como «una persona de izquierdas y progresista», respondió con tranquilidad. «La ideología es transversal a todo, la ideología de cada uno es una forma de ver el mundo y hagas lo que hagas se va a traslucir. Yo soy una persona de izquierdas, progresista, pero eso no me debería impedir hacer ningún trabajo, estaría bueno. Creo que nosotros aquí hacemos una representación amplia y variada de España, independientemente de mi ideología».

El presentador defendió que La Revuelta busca «reflejar la diversidad ideológica» de la sociedad española y negó que el programa siga una agenda política marcada por RTVE. El cruce de declaraciones mantuvo al público en vilo. Mientras Broncano defendía la pluralidad del formato, Montero insistía en que RTVE actúa al servicio del Gobierno actual. «De derechas o de izquierdas. Es que debería haber de todo, porque en realidad hay que representar a la sociedad completa. Y la sociedad completa, multiideológicamente hablando, es políticamente variada, entonces debería entrar en todos los programas posibles y en todas las cadenas posibles».