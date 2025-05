El donostiarra Koldo Royo protagoniza uno de los momentos más emotivos en Supervivientes: «Espero haber motivado a gente de mi edad»

M. S. Viernes, 2 de mayo 2025, 11:30 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Koldo Royo, el chef donostiarra de 66 años, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del último capitulo de Supervivientes. Y es que el cocinero ha lanzado un bonito mensaje a las cámaras del reality de Telecinco y a sus compañeros antes de abandonar la aventura.

Como cada jueves, la noche de ayer tuvo lugar la gala de Supervivientes, en donde hubo roces entre Makoke y Montoya, pero también hubo lágrimas debido a la expulsión del cocinero donostiarra Koldo Royo del programa. Que con un mensaje encogió, no solo el corazón de sus compañeros, sino el de todo el programa y también el de los espectadores.

La decisión estaba entre Koldo Royo y Makoke, uno de ellos debía abandonar 'Supervivientes' y los espectadores quisieron cumplir los deseos del cocinero que había pedido durante la semana salir expulsado del reality de Telecinco. «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo», arrancaba diciendo el guipuzcoano dando las gracias a la audiencia.

El mensaje de Koldo Royo en Supervivientes

«Yo esperaba haber estado 15 días y me voy el día del trabajador, dos meses, es la leche», valoraba el donostiarra ante las cámaras. «Si he motivado a gente de mi edad, que ha pasado un problema, que ha tenido una enfermedad, les digo que hay que seguir para adelante», señalaba Koldo Royo, quien ha dejado a todos «alucinados» con su actitud, a pesar de su edad y de padecer un cáncer de próstata, que «tiene controlado».

«Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo un recuerdo y una amistad. Y si alguna vez hemos discutido por algo, es porque somos cabezotas, pero es un juego y venimos a jugar», apuntaba Koldo, quien ha tenido varios encontronazos con Montoya durante el programa, ante las cámaras visiblemente emocionado.

Para finalizar, Royo también quiso dirigirse a los trabajadores del programa. «A todo el equipo que está ahí y que están al sol haciendo este programa...gracias al equipo médico, gracias a todos», manifestaba Koldo que se rompía en lágrimas tras un mensaje de agradecimiento a todo el equipo que da vida a Supervivientes en Honduras.

