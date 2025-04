La confesión de Montoya en Supervivientes sobre el chef donostiarra Koldo Royo: «La mayor decepción que he tenido» Los dos concursantes del reality vivieron un tenso enfrentamiento, ya que al que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no le ha gustado la actitud que el cocinero ha tenido con Anita

M. S. Martes, 8 de abril 2025, 14:29

Montoya y el chef donostiarra Koldo Royo han vivido un tenso enfrentamiento durante la última gala de 'Supervivientes'. Ya que al que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no le ha gustado la actitud que el cocinero ha tenido con Anita Williams, su expareja.

El propio Montoya explicaba a su compañera Carmen Alcayde que se sentía «decepcionado» con el chef guipuzcoano: «La mayor decepción que he tenido es Koldo, se me ha caído un poquito. Ha jugado mucho con la estrategia, se le está viendo el 'plumerete'. Montoya te ha calado», afirmaba el de Utrera.

Y es que el andaluz considera que Koldo tiene una doble cara: «Te lo juro, tenemos cosas en común, me encanta, me transmite mucha alegría, cosas buenas... pero ahora viendo lo que he visto con Anita... Me ha venido llorando porque no aguanta al grupo, la tienen aislada», afirmaba contundente.

Es más, Montoya ha ido más allá y ha acusado al chef guipuzcoano de prepotente: «Madre mía la autoestima de Koldo, entiendo que le anime que le salve la gente, pero madre mía». Tras ver estas imágenes la presentadora, Sandra Barneda, quiso que Montoya le aclarase qué le pasaba exactamente con Koldo.

Koldo Royo en Supervivientes

«Me parece una persona admirable, que está haciendo un pedazo de concurso. Pero entiéndeme que si yo veo a Anita así...Yo entiendo que te salve la gente te dé un poquito de ánimo... Pero empatizo con una persona que está mal y me lo cuenta. Tú te sientes muy cómodo porque tienes el apoyo de todo el mundo. Lo que no vale es por delante decirle quédate a dormir, y luego por detrás hacer otra cosa», lamentaba Montoya.

Por su parte Koldo se mostró tajante y no quiso entrar en la polémica: «El viernes Anita durmió conmigo porque le dije ven aquí. Las frases que yo dije están ahí, ninguna más. Que sí Montoya, tú tienes mucha televisión y yo no», decía el chef para zanjar la conversación.

Y es que el cocinero donostiarra de 66 años, Koldo Royo, se ha convertido en uno de los concursantes favoritos de Supervivientes de Telecinco gracias a su implicación en las pruebas y su buena actitud. Motivo por el que ya se postula como uno de los posibles ganadores del reality.