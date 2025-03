El guipuzcoano Gorka Ibarguren arremete contra Supervivientes y critica a Montoya: «No todo vale para ganar dinero»

L. G. Lunes, 10 de marzo 2025, 10:00 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

El exconcursante de 'Supervivientes' Gorka Ibarguren ha mostrado su descontento con la producción del reality de Telecinco. A través de un mensaje en su perfil de X, el de Oiartzun ha cuestionado la línea editorial del programa, señalando que se centra en «los ronquidos de Terelu» en lugar de la verdadera supervivencia. «Empezaré a verlo a partir del mes y medio, cuando realmente comience la supervivencia», expresó con contundencia.

Gorka Ibarguren, quien alcanzó la fama en 'El Conquis' antes de dar el salto a 'Supervivientes', mantiene una carrera televisiva paralela a la de José Carlos Montoya, otro rostro conocido del mundo de los realities. Sin embargo, el guipuzcoano no oculta su desacuerdo con la actitud del andaluz. Al ser preguntado por un seguidor si apoyará a su excompañero de equipo Yocachu, su respuesta fue tajante: «No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida ni su manera de hacer las cosas. Para mí, no todo vale para ganar dinero. Hay líneas que no se pueden cruzar, y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo».

El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi fav en #Supervivientes2025 es Borja. De todos modos empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia #ConexionHonduras1 — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

No tengo nada en contra de Montoy, simplemente no comparto su filosofia de vida y su manera de hacer las cosas, para mi no todo vale en esto de ganar dinero. Hay lineas que no se pueden cruzar y este venderia a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso conpulsivo — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

Carlos Montoya, por su parte, ha aterrizado en Honduras con el espectáculo que lo caracteriza. Durante su llegada, no dudó en exagerar su reacción al salto desde el helicóptero. «Esto acojona un pelín, ¡pero adelante!», exclamó con una actitud desenfadada. En un momento peculiar, le ofrecieron un bollo y, sin pensarlo, le dio un mordisco sin quitarle el envoltorio de plástico.

El andaluz promete ser una de las figuras más polémicas de esta edición, especialmente porque en pocos días compartirá convivencia con su exnovia Anita Williams y con Manuel, el tentador que causó la ruptura de la pareja en 'La isla de las tentaciones'. La tensión está servida en 'Supervivientes'.

