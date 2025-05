'La familia de la tele' se hunde: «Yo no venía a hacer prensa rosa»

Marina León Miércoles, 14 de mayo 2025, 20:49 Comenta Compartir

'La familia de la tele' acaba de zarpar y la tripulación ya quiere abandonar el barco. Los colaboradores del recién estrenado programa de La 1 han compartido este jueves un «malestar generalizado». La primera ha sido Belén Esteban, que nada más comenzar ha afirmado que se quiere marchar. «Cuando hablo se me corta, no puedo acabar una frase... voy a decir una cosa, y a lo mejor meto la pata: yo me quiero ir del programa», le ha confesado a María Patiño. «Estoy amargada aquí, quiero ser la que era, la Belén divertida. Me mataba con Patiño, con Matamoros... pero teníamos un tema y se nos iba la vida, ahora no», lamenta.

La de Paracuellos del Jarama no quiere volver a ser la Belén de los años de 'Sálvame'. «Que me vaya al baño y vengan las cámaras. En 'Sálvame' me daba la vuelta y contestaba. Aquí no quiero. No quiero que me vean llorando, hecha polvo», admite. «Yo a lo mejor tengo otros proyectos, no televisivos, pero quiero vivir un poco… quiero disfrutar», comenta.

David Valldeperas, el director del programa, ha intentado que entrara en razón, pero no lo ha conseguido. «No quiero que me convenzas. Mi madre vive en Benidorm, quiero despertar con ella, quiero estar más pendiente de mi marido. Mi hija vive lejos, quiero verla de vez en cuando. En este programa no me reconoce nadie».

Kiko Matamoros ha intervenido en la conversación asegurando que se viene abajo cada mañana cuando revisa las audiencias del día anterior. «Me siento mal porque no estamos dando el nivel que se esperaba de nosotros». Eso sí, por el momento, Matamoros se queda. El colaborador ha señalado que tiene «un compromiso personal y profesional» con los que le han dado «la oportunidad de volver a estar en una cadena generalista. Me parece una cobardía salir corriendo ahora», apunta.

Aitor Albizua, otro de los presentadores, también ha dado su opinión. «Esta situación de malestar ha ido a más debido a un linchamiento que hemos sufrido desde el primer momento y que nunca había vivido durante mi carrera en televisión. Yo entiendo a Belén», cuenta el vizcaíno. «Hablando de mí, yo no sé hacer prensa rosa, no venía a esto, pero como profesional me dicen que estos son los temas e intento hincarles el diente como pueda», añade y confiesa que «hay días en los que he llegado a casa y he silenciado todo».

Al ver lo que estaba sucendiendo en plató, Kiko Hernández, al frente de 'Tentáculos' en TEN, se ha colado en el programa por videollamada para poner en su sitio a sus amigos y excompañeros de 'Sálvame'. «¿Qué os pasa? Llevo una hora viendoos y no os reconozco. Vuestro sello de identidad es la risa y el cachondeo», dice, mientras los colaboradores de 'La familia de la tele' le escuchan en silencio. «Belén, lo digo por ti y por toda la gente que te quiere, pero que te divertida y no encorsetada. Si tú no disfrutas, el público no lo va a hacer», añade.

El duro comunicado de RTVE

Toda esta situación se ha producido unos días después de que viese la luz el durísimo comunicado del Consejo General de Informativos de La 1. En el escrito, al que se han sumado un total de 132 exprofesionales de RTVE, piden a la actual presidencia actuar en el magazín para que este «no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de marca».

La retransmisión de la fumata blanca, con Marta Riesco en el Vaticano, puso el grito en el cielo de los trabajadores de RTVE, que han recibido el apoyo férreo de compañeros ya retirados, pero entre los que se encuentran históricos como Diego Carcedo, uno de los periodistas de mayor prestigio de la corporación pública.

Por el momento, se desconoce si la actual dirección de TVE tomará alguna medida. Ningún miembro de la presidencia se ha pronunciado sobre esta polémica insólita en la corporación. Lo que sí se sabe es que el programa sigue con sus planes, ya que Marta Riesco se encuentra actualmente en Basilea (Suiza) con motivo del festival de Eurovisión de este sábado.