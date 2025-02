DMax dedica toda su programación a los 34 años de Chernóbil

DMax recuerda mañana la mayor catástrofe nuclear de la historia, de la que este domingo se cumplen 34 años. El canal viaja a las 22:00 horas a Chernóbil, el lugar de la desgracia y dedica su programación, que se extiende durante todo el mes, ... para conocer en detalle lo que rodeó al suceso y a averiguar en qué situación se encuentra la zona más de tres décadas después.

De esta manera, el canal en abierto emite documentales como 'Chernóbil: 30 años después' (22:00 horas), 'Chernóbil tras el desastre' (00:00 horas), 'La vida después de Chernóbil' (00:50 horas) y también un episodio especial de la serie 'Fuera de Control' (23:00 horas).

En cuanto a ello, el presentador del 'Telediario 2' de TVE, Carlos Franganillo, que no había cumplido todavía los 6 años, y que prefiere no dar entrevistas durante un tiempo, hasta que la situación actual se normalice, comenta que no recuerda «en esos días estar escuchando informativos o la radio». Sin embargo, sí asegura que «en los años posteriores, quizá cuando ya iba creciendo, ese nombre, Chernóbil, estaba muy presente».

«Yo creo que cualquiera, incluso quien naciera después de 1986, conoce bien lo que pasó en Chernóbil. No hay ningún otro accidente nuclear tan famoso», dice el periodista asturiano, que opina que eso «revela exactamente la dimensión de lo que ocurrió allí», y es algo que «se ha convertido en una marca».

«Todos los elementos que jugaron en Chernóbil han pasado de alguna manera a la cultura popular», afirma Franganillo, para quien los personajes históricos del accidente serían Mijaíl Gorbachov, en cuyas manos recaía «el liderazgo de la Unión Soviética en ese momento», y «el vicepresidente del Consejo de Ministros que supervisó toda la operación, Borís Shcherbina». Pero también «todas las personas que estuvieron implicadas en un primer momento en tratar de sofocar aquella catástrofe», como aquellos miles de liquidadores que se metieron en la boca del lobo.

El antiguo corresponsal en Washington de TVE recuerda los muchos que murieron «por esa exposición a la radicación tan directa y sin ningún tipo de protección», y también a «las decenas de miles de personas que fueron evacuadas», esas que se vieron obligadas «a dejar sus casas e irse a vivir a otras partes de Ucrania o de la Unión Soviética».

Asimismo, el último ganador del Premio Ondas como mejor presentador explica que es «difícil calcular las consecuencias directas del accidente». La OMS habló primero de cuatro mil muertos, y luego de nueve mil, incluyendo los casos que se expusieron a dosis más bajas de radiación. Para Franganillo, «es un terreno muy complicado» para determinar cifras claras.