David Broncano, sorprendido en La Revuelta por la presencia de un conocido expolítico en el público

Edmundo Bal ha estado este martes entre el público de La Revuelta. David Broncano se ha dado cuenta de ello hablando con otro de los asistentes a su programa, a quien Grison le ha sacado parecido con Gabriel Rufián.

«Pues no digas eso hoy muy alto», apuntó el joven sobre su similitud con el político. «¿Por qué?», le preguntó Broncano, a lo que el propio Grison le respondió: «Ah bueno, sí, tenemos aquí una especie en extinción. El lince ibérico». Ante esto, el presentador miró hacia el público y entre las personas reconoció al exmiembro de Ciudadanos.

«Hostia, acercadle el micro. Candidato de UPyD, ¿no?», bromeó antes de que Edmundo Bal hablara. «De Ciudadanos», le corrigió. «¿Habéis halado con él?», se dirigió Broncano a sus compañeros. «Ricardo se ha traído el pañuelo de color naranja», apuntó Grison. «¿Quieres hablar?», se refirió entonces al expolítico. «A mí me das un micrófono y no paro», reconoció Bal. «Eso os pasa mucho a los políticos, una vez que agarráis ya no soltáis», alegó el jiennense.

Broncano aprovechó la visita de Edmundo Bal para hacerle una 'entrevista' sobre su vida actual y aprovechó para preguntarle si seguía en la política y si tiene relación con alguno de sus excompañeros: «No, dejé de serlo en 2023. Ahora soy abogado del Estado y estoy aquí con mis compañeros. Somos los abogados de Televisión Española [...] Con Albert Rivera tengo trato. Es el presidente de un club de negocios y se dedica a sus cosas».

«Ciudadanos son como una asociación de vecinos»

«¿Y Ciudadanos sigue en marcha? ¿Quedáis para jugar al fútbol sala?», siguió el presentador con sus preguntas hacia el expolítico. «Tienen dinero todavía. Sigue existiendo, lo que pasa que no se presenta a las elecciones. Son como una asociación de vecinos«, le respondió. »Por primera vez sí que son ciudadanos«, añadió Sergio Bezos.

Asimismo, en su intervención, Edmundo Bal también comentó que a él le «expulsaron» del partido. «Me expulsaron porque era un tipo revoltoso, por eso estoy en este programa. Me echó en aquel momento el que era el secretario general, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado en el PP».