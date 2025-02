Jordi Roca, en La Revuelta: «Cuando me pongo agresivo, cuando grito, se me oye que te cagas» El menor de los hermanos Roca convive con una afección que le impide hablar con normalidad y su disfonía cervical afecta la musculatura de sus cuerdas vocales, obligándolo a susurrar para evitar el agotamiento

L. G. Martes, 18 de febrero 2025, 07:13

David Broncano arrancó la semana en La Revuelta con un invitado de lujo: Jordi Roca. El reputado pastelero, considerado uno de los mejores del mundo, visitó el programa de Televisión Española para promocionar su nuevo libro y compartir algunas anécdotas sorprendentes. Entre ellas, una revelación inesperada sobre su voz, marcada por una disfonía cervical que le ha afectado durante años.

El menor de los hermanos Roca convive con una afección que le impide hablar con normalidad. Su disfonía cervical afecta la musculatura de sus cuerdas vocales, obligándolo a susurrar para evitar el agotamiento. Durante mucho tiempo, perdió por completo la voz, una situación que logró revertir hace unos años, con gran alegría para su familia, como ya contó en MasterChef.

Sin embargo, en plena entrevista con Broncano, el chef demostró en directo que hay momentos en los que su voz se vuelve sorprendentemente más potente. Todo ocurrió cuando, en medio de la conversación, Grison lanzó una curiosa afirmación: «Las chucherías de fábrica llevan caca de cochinilla». Roca, entre sorprendido e incrédulo, exclamó: «¡Qué dices!», con una claridad que no pasó desapercibida.

La reacción de Broncano no se hizo esperar: «Ha pasado algo muy bonito, te ha salido la voz más potente cuando has dicho: '¿Qué dices?'». A lo que Roca respondió con naturalidad: «Cuando me pongo agresivo, cuando grito, se me oye que te cagas».

Jordi Roca, un regalo con sorpresa

Como es tradición en La Revuelta, Jordi Roca no llegó con las manos vacías. El chef llevó un postre muy especial para Broncano, quien no dudó en probarlo en directo y compartirlo con su equipo. El detalle iba más allá: el dulce contenía un guiño al programa, con una figura del famoso cojín en forma de perro, convertido en símbolo de la emisión.

Antes de despedirse, Broncano no dudó en elogiar la trayectoria del repostero: «Dentro del gremio se ha dicho que eres el mejor pastelero del planeta. Tú, el mejor». Con humildad y su característico sentido del humor, Roca respondió: «A ratos. De vez en cuando dices: 'Vaya cagada, como esto'», señalando con una sonrisa el plato que había preparado.

