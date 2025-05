Belén Esteban amaga con salir de 'La familia de la tele': «Si me quedo seré la Belén que queréis que sea» Una de las estrellas del programa de TVE confiesa que no se siente cómoda y que se siente «amargada»

J. F. Miércoles, 14 de mayo 2025, 18:11 Comenta Compartir

La apuesta de TVE por 'La familia de la tele' sigue dando de qué hablar. En su emisión de este miércoles ha estado marcada por un momento de gran tensión en el plató cuando la colaboradora estrella, Belén Esteban, ha verbalizado su deseo de abandonar el programa. Esta declaración ha prendido la mecha de lo que parte de los seguidores del programa describen como un «motín».

Desde su estreno hace apenas dos semanas, el formato, que busca reescribir el entretenimiento del corazón y que ha sido comparado con una extrapolación del universo 'Sálvame', no ha encontrado un tono claro. Las críticas no cesan, incluso desde dentro de RTVE, y los críticos lo han descrito como «un pastiche sin dirección», y la fórmula no está seduciendo a los espectadores de la cadena pública ya que la audiencia no les respalda.

La incomodidad entre los colaboradores lleva varios días siendo evidente, pero el anuncio de Belén Esteban ha sido una fractura total y explícita. Con un tono que sugiere más una cuestión de dignidad televisiva que una negociación, Belén afirmó: «No me gusta el formato. Me quiero ir, estoy amargada aquí».

La conocida como 'princesa del pueblo' explicó que no se siente bien y que no puede ser la Belén Esteban que todos esperaban y manifestó que hay cosas que quiere decir y no puede, deseando ser libre como antes, incluso metiendo la pata. «No quiero venir como vengo, pero no puedo venir todos los días triste a trabajar», llegó a decir. Se siente «una mierda» algunos días al irse del programa sin hablar.

Aunque el programa lleva poco tiempo en antena, Belén Esteban reveló que llevaba tiempo pensando en irse, algo que solo sabía su marido. Aseguró que no es una cuestión de los malos datos de audiencia, aunque reconoció que ahora sí los mira. Tras unos minutos desde que ha abandonado el plató, Belén Esteban ha vuelto más enigmática aún para decir que una conversación con alguien muy cercano «me ha abierto los ojos, ha sido algo doloroso pero me he sentido egoísta tras mis palabras», ha explicado entre lágrimas.

«No estoy arrepentida por todo lo que he dicho, lo tenía que decir», ha continuado antes de señalar que «yo cuando vengo aquí, vengo llorando en el coche que me trae, por que yo aquí me quiero reír, me quiero divertir, quiero meter la pata...». Finalmente, tras la insistencia de sus compañeros ha dejado ver que continuará en el programa, pero que «si me quedo voy a ser la Belén que todos ustedes quieren que sea».

Belén: "si me quedo voy a ser la Belén que todos ustedes quieren que sea". 🥰



Nos volvemos a ver después de @lapromesa_tve en @La1_tve 👋#LaFamilia14M pic.twitter.com/U6cNPk6mtL — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 14, 2025

Baja audiencia de 'La familia de la tele'

Los resultados de audiencia son preocupantes, con el programa debutando con un modesto 7,5% de cuota y menos de 800.000 espectadores, cayendo a un 5,7% en su última emisión y mostrando una curva de audiencia alarmante que pierde miles de espectadores rápidamente. Se describe como un fracaso medible.

RTVE se enfrenta así a un «agujero negro de la audiencia» y a críticas demoledoras. Pese a intentos de reacción como dar más protagonismo a perfiles como Alba Carrillo o Isa Pantoja o explotar fricciones internas, el resultado sigue siendo el mismo.

La confesión de Belén Esteban provocó diversas reacciones entre sus compañeros. María Patiño rompió a llorar, expresando su debilidad y preguntando si no se merecían un final mejor después de 25 años luchando. Por su parte, Kiko Matamoros calificó la actitud de Belén como «muy poco profesional», aunque reconoció que muchos compañeros sienten «frustración» por no alcanzar los niveles esperados, ni personal ni de audiencia. Belén Esteban estalló ante este comentario, reiterando que su deseo de irse viene de antes y no es por estar en la cadena pública o en el programa.

Kiko Hernández entró en directo y, tras sorprender a sus compañeros, les instó a recuperar el «cachondeo» y las risas, el sello de identidad que tenían antes, cuando la audiencia les importaba «una mierda» y lo importante era irse felices a casa. Sus palabras emocionaron a Belén, haciéndola llorar, y la animó a ser como es ella, señalando que ahora parece «una seta».