El tesoro de un pueblo espera al héroe que sea digno... o digna Astiberri publica 'Wahcommo', el nuevo trabajo de Luis LTC ÓSCAR GOÑI Viernes, 23 noviembre 2018, 15:59

Se sabe que siempre hay una misión por cumplir, y que de sobra son conocidos los peligros que entraña solo ponerse en camino. La gloria, tal vez la riqueza, a menudo ambas, aguardan a los héroes, aunque morir sea el lugar más común. Eso reza la tradición, eso cuentan las leyendas forjadas a golpe de espada y los arcos prestos a vomitar flechas asesinas; Mujeres y hombres, bestias imposibles, monstruos y magia. Sed bienvenidos a los mundos de la fantasía heroica.

No fue el primero, pero J.R.R. Tolkien lo trastocó todo. Tras 'El Señor de los Anillos', las reglas cambiaron, quedaron tatuadas a fuego como mandamientos y el género ya no volvió a ser el mismo. Las razas, la naturaleza de las mismas… Y no solo en la literatura, sino que la onda expansiva de su obra genial alcanzó al celuloide y, por supuesto, al cómic.

Allí comenzó en 2007, en el primer número de la revista 'Cthulhu' editada por Diábolo, Luis NCT (Valencia, 1979). Después de algunos trabajos como 'Desde el abismo', 'Esplasbac' o 'Ausencias', publica en 2012 'Sleepers', su primera obra larga, para EDT en su línea Gaijin Manga, y que le supondrá en el Salón de Barcelona de 2013, el premio a la mejor obra por votación popular. El también concept artist de videojuegos y cine y colorista de las editoriales americanas Image ('Empty Zone') y Vertigo/DC (Frostbite), se adentra ahora con 'Wahcommo' en su segundo trabajo extenso, y allí es donde habría que sumergirse para comprobar la evolución y estado de su arte.

Una sombra muy alargada

De nuevo emplazando a Tolkien, no cabe la decepción si 'Wahcommo' no rompe las reglas, si no ofrece algo tan diferente que se convierta en un nuevo inicio de la historia del género heroico. Pero sí es razonable esperar que se plantee cómo contar mejor o de forma original, ser algo más que otro relato de capa y espada sin ambición. Luis NTC la tiene y cuenta, y lo hace de forma diferente, y merece ser reseñado, porque el resultado es muy notable. En efecto, los orcos siguen siendo tal cual los recuerda el lector, y los parajes que por su misma inmensidad aplastan al viajero, a sabiendas de que tras cada desfiladero o bosque aguarda un peligro a cada paso mayor, también están allí. De hecho, deben estar.

Cada generación, un joven de la tribu será el ganador de una prueba que le confiere el honor de partir al Reino Perdido del Norte, de donde deberá recuperar parte del tesoro que, en tiempos nefastos, perdieron sus antepasados. Sin embargo, algo inesperado ocurre cuando el ganador resulta ser una ganadora llamada Kaya. La tradición, tal y como recuerda el anciano, no es la Ley, así que no se le privará del mapa que marca la ruta a seguir… Al menos de la mitad de él, porque para contentar a todas las partes en litigio, el segundo en la carrera, un muchacho de nombre Fox, la acompañará.

El viaje comienza y, con él, los encuentros con nuevos personajes que, empujados por diferentes motivaciones, darán lugar una especie de comunidad del anillo en la que no faltará el enano y el guerrero voraz de batallas, armado, a partir de determinado momento, con una improbable katana y ataviado con armadura samurai. Y no, no les acompaña un elfo.

Ahora bien, más allá de la búsqueda del tesoro, de los trasgos, de los seres demoníacos, Luis NTC logra contar dos mundos: el real ya por sí mismo fantástico, aquel donde es posible que un lobo solitario y Fox (en inglés, zorro), establezcan un vínculo, no necesariamente una amistad, y el onírico, premonitorio a veces, explicativo siempre, viajes iniciáticos sin ninguna duda. Y Kaya, la joven guerrera que se niega a ser menos por razones de sexo, personaje presuntamente protagonista y que, al fin, se diluye un tanto en beneficio de otros.

La aventura avanza, con ella el dibujo y sobre todo el apabullante color del autor. Brillante, lleno de matices, de acuarelas, de paletas informáticas siempre al servicio de la viñeta. Sus colaboraciones en Estados Unidos no pasan desapercibidas, aunque, por fortuna, lo europeo prima, no se pierde en efectos absurdos, tan del gusto de los editores estadounidenses. Y el manga de fondo, con todas y cada una de las escenas de acción resueltas con el concepto de movimiento japonés. Al límite, a veces, de lo confuso, siempre con la página como concepto global, siempre espectáculo visual. Cuidado, porque es verdad que en el cómic ocurre como en el cine, sobre todo en el marco de los superhéroes, géneros no tan lejanos, no tan cercanos. Demasiada velocidad no genera más adrenalina, tan solo exceso de ruido.

''Wahcommo' es, pues, una nueva apuesta de Astiberri, una editorial que ya no sorprende con la calidad de sus excelentes publicaciones, en este caso a gran formato, tapa dura y magnifica producción, incluidos extras con bocetos que aprecia el aficionado. Y una historia que, a cualquier seguidor de la fantasía heroica, le agradará porque detrás de cada viñeta descubrirá un trabajo lleno de talento e imaginación. Y un tesoro aguarda…