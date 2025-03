'Paradise', la nueva gran obsesión seriéfila

La necesidad de sorprender a los espectadores que buscan emociones nuevas alejadas de los esquemas más convencionales obliga a los creadores a tomar determinados riesgos ... creativos que no siempre llegan a buen puerto, pero cuando aciertan, como sucede con 'Paradise', el resultado es excelente.

'Paradise' es una serie que empieza pareciendo una historia de investigación criminal bastante convencional pero de repente, al final del primer episodio y como si fuera un skateboarder olímpico, da un giro de 1240º ( que no les pienso revelar), que cambia completamente toda nuestra percepción de la historia, y lo que es más importante, con un aterrizaje perfecto, que ya le ha valido la renovación casi automática para una 2T.

'Paradise' Plataforma Disney+

Temporada Enero 2025

Episodios 8 de 50 minutos

Creador Dan Fogelman

Protagonistas Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, James Marsden

Nacionalidad Estados Unidos

La trama: 'Paradise' comienza de forma impactante, mostrando en las primeras escenas el descubrimiento del cadáver del presidente Cal Bradford en su habitación presidencial por parte del agente Xavier Collins. Su primera reacción es blindar el lugar para tener algo de tiempo para estudiar la escena del crimen en busca de pistas, antes de hacer público el magnicidio que va a convulsionar el país.

'Paradise' se desarrolla inicialmente a dos niveles: en primer lugar, con la sucesión de los hechos posteriores al asesinato y en paralelo con una trama en el pasado a base de flashbacks, donde vamos conociendo principalmente la relación tan personal que tenían desde hace muchos años el presidente y su hombre de seguridad de confianza, empezando por el momento en que se conocieron.

En ese pasado vamos conociendo la carrera política del presidente, desde sus tiempos como senador y su ascenso hasta la presidencia con el apoyo de su padre, una poderosa personalidad política de Washington, así como sus continuos devaneos amorosos más allá de su esfera matrimonial.

En la parte actual, el segundo episodio se dedica de forma exclusiva al personaje de Samantha Redmond, apodada 'Sinatra', una billonaria que se ha convertido en la persona más poderosa del país y que mueve todos los hilos en la sombra.

Ese personaje femenino tiene un comportamiento muy parecido al que está teniendo ahora Elon Musk en la administración de Donald Trump, sorprendiendo la capacidad de 'Paradise' de vaticinar la presencia de semejante personaje en una administración presidencial con un elevado grado de exactitud.

Los dos ejes principales de la 1T son la investigación criminal del asesinato de Cal Bradford a cargo de Xavier Collins, con las continuas interferencias de la megapoderosa Sinatra, que va siendo intercalada con toda la trama del pasado que nos va conduciendo al brutal giro del final del primer capítulo.

La conexión entre las dos líneas temporales es excelente, hasta desembocar en el fabuloso capítulo séptimo, uno de los mejores que he visto este siglo, dedicado a la gestión de una crisis global a cargo del entonces presidente, con un increíble James Marsden que entra directo al Olimpo de los mejores presidentes televisivos junto a Martin Sheen (El Ala Oeste de la Casa Blanca) o Dennis Haysbert (24).

Tras ese capítulo excepcional, 'Paradise' cierra el misterio principal del asesinato del presidente de una forma muy elegante y coherente.

Creador: Dan Fogelman es uno de los creadores más prolíficos de la última década de la televisión estadounidense y encumbrado gracias a su gran éxito 'This is Us'.

Pensando en nuevos proyectos, recordó una reunión con una persona muy poderosa, ante la que se sintió muy intimidado y poco más tarde fue testigo de un grave accidente que le hizo recapacitar sobre la vulnerabilidad que sentimos todos por igual ante un grave suceso, por lo que trasladó ese concepto a la figura del Presidente de EE UU.

Protagonista: Sterling K.Brown saltó a la fama en 'American Crime Story, O.J. Simpson', donde ganó su primer Emmy al mejor actor secundario por interpretar al ayudante del fiscal, Christopher Darden, algo que repitió como mejor actor principal por 'This is Us', por lo que no tuvo ninguna duda en aceptar la propuesta de su amigo Dan Fogelman para encarnar a Xavier Collins, el atormentado agente del Servicio Secreto.