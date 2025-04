Netflix vuele a elegir Gipuzkoa como escenario para una de sus series, ahora rueda 'That Night'

La calle Moraza de Donostia se ha convertido en una localización prácticamente imprescindible en las múltiples producciones audiovisuales que se graban en Gipuzkoa. Un tercer ... piso del portal número dos apenas cierra para cambiar de aspecto entre rodajes. Ahora le toca el turno a muchas de las escenas de la serie 'That Night'.

Se trata de una producción de Txintxua Films, con sede en Trintxerpe, que realiza para Netflix, plataforma que hasta hace solo unos días tenía un amplio equipo en la capital guipuzcoana rodando las primeras escenas de la segunda temporada de 'Berlín'.

'That Night' es una adaptación de la novela homónima de Gilliam McAllister, una autora británica especialista en escribir trepidantes thrillers que se convierten en superventas. De momento, el libro no tiene traducción al castellano.

Cortinones negros

Los cortinones negros que cubren ventanas y balcones de la vivienda, una grúa con una plataforma donde se colocan focos y otras cacharrerías relacionadas con la luz, atraen la atención de los curiosos que pasan por ahí. El atrezzo se completa con una falsa clínica veterinaria, llamada Arbizu, que ha provocado que más de uno se acerque para consultar si atienden a su mascota.

Ampliar

El pasado fin de semana la acción transcurría de noche en los alrededores del hotel María Cristina, de donde uno de los personajes se tiraba al vacío. Entre los extras se encontraban bastantes niños. Además de la capital donostiarra, en donde permanecerán hasta bien entrado mayo, también se ha rodado en Aizarna o Oiartzun y en el mes de febrero lo hicieron en la República Dominicana, donde transcurre una parte fundamental del guion. También se trasladarán a Pamplona y ya se han grabado algunas escenas en Madrid.

'That Night' ha sido creada por Jason George, responsable de series como 'Narcos', 'Blacklist' o 'Nashville', quien ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal, una de las responsables de la productora Txintxua. George también firma los guiones junto a Lara Sendim ('Los renglones torcidos de Dios' y 'El inocente'). La dirección estará a cargo de Jorge Dorado ('Mindscape' y 'The 'Head') y Liliana Torres ('Mamífera' y 'Kimeres').

Best seller La serie se basa en una novela de Gilliam McAllister que aún no ha sido traducida al castellano

Las protagonistas son tres actrices jóvenes que en la actualidad se encuentran entre las más solicitadas del panorama audiovisual estatal. La navarra Clara Galle, cuyo rostro comenzó a ser popular tras aparecer en 'El internado. Las cumbres', ha sido protagonista, entre otras, de la película 'Ni una más'. Por su parte, Paula Usero protagonizó hace unos meses 'Las abogadas' y encarnó a la popular Luisita Gómez en 'Amar es para siempre'. Acaba de estrenar, también en Netflix, 'Manual para señoritas'. A ellas les acompaña Claudia Salas, que entre sus interpretaciones más destacadas cuenta con el papel de Rebeka en la serie 'Élite'.

'That Nigth' relata unas vacaciones de Elena (Galle) con su familia en la República Dominicana. Un día atropella con su coche a un hombre que fallece. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas Paula (Salas) y Cris (Usero) pidiendo ayuda. Cuando llegan al país, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su único sobrino sin su madre. «¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? ¿Enterrarían un cuerpo sin importar cuáles son las consecuencias? 'That Night 'obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia», reza la sinopsis de la serie.

Nueva colaboración En 2022 Txintxua Films produjo también para Netflix 'Intimidad', con Itziar Ituño

Gilliam McAllister ha explicado que «estoy muy emocionada y agradecida por que Netflix España haya apostado por una serie basada en mi novela, que generó mucha conversación en Reino Unido y estoy deseando que ahora llegue a las pantallas de todo el mundo».

No es la primera vez que Txintxua Films trabaja con Netflix. Ya lo hizo con 'Intimidad', protagonizada por Itziar Ituño y estrenada en 2022. Los buenos resultados obtenidos con este producto han llevado a la plataforma a repetir colaboración.

Paseo de La Concha

También en el centro de Donostia continúa estos días el rodaje de 'Cada día nace un listo', la cinta en la que ahora trabaja la directora bilbaína Arantxa Echevarría. Si el lunes grababan una escena en Anoeta donde hicieron aterrizar un helicóptero, ayer lo hacían en otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, en La Concha, tanto en el paseo como en la playa.

Ampliar

Se trata de una comedia negra sobre un personaje televisivo que alcanzó la fama en un reality y ahora no tiene dónde caerse muerto.