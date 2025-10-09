Propuestas arquitectónicas que transitan entre la utopía y la realidad

Una mega infraestructura vertical para alojar a medio millón de personas en Bangkok, una ciudad dominada por la tecnología, o una instalación de imágenes de ... futuro de las tres capitales vascas. Son algunas de las propuestas que se pueden contemplar en la exposición central de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak, y que lleva por título 'Eu-topías, Ou-topias'.

La muestra se abre al público este viernes y se podrá visitar hasta el 22 de frebrero en el Instituto de Arquitectura de Euskadi (en el convento de Santa Teresa). Se trata de una de las citas destacadas de la bienal, que arranca este jueves por la tarde con la charla inaugural de la arquitecta y catedrática Lesley Lokko en el Kursaal. En su quinta edición, Mugak ha programado más de 80 activididad, que buscan acercar la arquitectura al gran público y promover una reflexión que ayude a «imaginar y construir los lugares que queremos habitar mañana», ha destacado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itsaso, durante la presentaicón de la exposición.

'Eu-topías, Ou-topias' presenta doce proyectos de reconocidas figuras de la arquitectura y de las artes, que muestran «como la utopía es también una forma de entender la realidad», ha asegurado María Arana, comisaria de la Bienal. Así, el público podrá contemplar propuestas de utopías de escape, las que buscan huir de la realidad, y las regenerativas, las que pretenden transformar la sociedad.

Evasión y regeneración

La muestra se divide en tres salas. En la primera se presentan las utopías de evasión, que ofrecen «un refugio imaginario frente a las contradicciones del presente, funcionando como válvulas de escape», ha explicado Arana. Aquí se presentan cinco proyectos como la New Babylon' del artista holandés Constant Nieuwenhuys, que plantea una ciudad libre de trabajo y de la propiedad; los proyectos 'Plug-in city' y 'Filter City' de sir Peter Cook, donde se explora la ciudad como una máquina lúdica; y dos propuestas de Kem Koolhass, una de ellas una sátira sobre el urbanismo autoritario y la felicidad programada a través de un franja amurallada que imagina en el centro de Londres, o el edificio que diseñó para poder alojar hasta medio millón de personas en Bangkok.

En la segunda sala una serie de publicaciones colgantes reciben al visitante, en alusión a la idea de «lo inalcanzable de muchas utopias». En este espacio también se presentan dos utopías regenerativas, «capaces de revertir los deterioros físicos y sociales y que proponen nuevas formas de vivir», en palabras de la comisaria de la bienal. Se tratan de la propuesta del arquitecto y urbanista David Brown, donde explora la regeneración urbana a partir de la activación de más de 13.000 solares vacios en la ciudad de Chicago; y los proyectos de Lesley Lokko, fundadora del African Futures Instituto, plataforma educativa y de pensamiento crítico, que imagina futuros africanos desde este continente.

En esta sala también hay otro espacio reservado a explorar territorios imaginados que emergen de la colaboración entre la creatividad urbana y la inteligencia artificial, como la idea que plantea John Porral sobre como los ordenadores pueden asumir y automatizar el diseño arquitectónico de las viviendas, o las imagines futuristas de las tres capitales vascas que presenta la oficina transdisciplinar sevillana Lugadero.

El último espacio de la exposición es un ejemplo de cómo algunas utopías arquitectónicas y políticas del siglo XX han ido transformándose en paisajes con un toque distópico. Aquí, el artista navarro Txuspo Poyo toma como punto de partida la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como símbolo que se tambalea hoy en día. Por su parte, la fotógrafa londinense Juno Calypso presenta el proyecto fotográfico de una vivienda subterránea de lujo, construida en los años sesenta en las afueras de Las Vegas en plena Guerra Fría, donde vivió su propietario hasta que cumplió los 80 años.