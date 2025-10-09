Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arranque de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak. Lobo Altuna

Propuestas arquitectónicas que transitan entre la utopía y la realidad

La exposición central de la bienal Mugak presenta una decena de proyectos de reconocidas figuras de la arquitectura y de las artes, que muestran utopías y distopías que ayudan a imaginar futuros posibles

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Una mega infraestructura vertical para alojar a medio millón de personas en Bangkok, una ciudad dominada por la tecnología, o una instalación de imágenes de ... futuro de las tres capitales vascas. Son algunas de las propuestas que se pueden contemplar en la exposición central de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak, y que lleva por título 'Eu-topías, Ou-topias'.

