«'Campeones' es menos conocida que 'Handia' en EE UU, pero tiene bazas que jugar en los Oscar» La exitosa película de Javier Fesser se impuso a la producción vasca en la elección de la representante del cine español RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 7 septiembre 2018, 08:14

El equipo de Handia' reconocía que había sido «una pena y un poco de bajón. Al menos durante los primeros minutos, porque esto no nos va a durar ni 24 horas». Y con más razón después de la comida que habían decidido celebrar en equipo para ahogar posibles penas a mediodía de ayer, poco después de que la Academia de Cine diera a conocer que 'Campeones', la muy taquillera película de Javier Fesser, era la elegida para representar a España en la carrera de los Óscar.

Así como 'Loreak', la anterior película del equipo de 'Handia', llegó a ser elegida para presentarse a las candidaturas al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, esta vez no pudo ser. «Pero el luto nos va a durar poco, porque así nos vamos a concentrar en 'La trinchera infinita'», la nueva película que los directores de 'Handia', Aitor Arregi y Jon Garaño, están rodando con el también codirector Jose Mari Goenaga.

El actor Daniel Grao fue el encargado de anunciar el título en un acto celebrado en la sede de la Academia de Cine, junto al presidente de la institución, Mariano Barroso.

'Campeones', la película más taquillera del cine español del año, se impuso al prestigio logrado por 'Handia' con sus premios en el Festival de San Sebastián y con los diez Goyas que logró en la última edición, y también al reparto de estrellas como Javier Bardem y Penélope Cruz de 'Todos lo saben', del director iraní Asghar Farhadi, que ya ha ganado dos veces el Oscar a la mejor película de Habla No Inglesa.

El empuje de la taquilla y la sensibilidad y el humor con el que Javier Fesser ha tratado el tema de la discapacidad, de la superación a través de la amistad y del trabajo en equipo, ha pesado más en el voto de los académicos españoles que la difusión que ya han tenido en Estados Unidos dos películas como 'Handia' y 'Todos lo saben'.

«'Campeones' es menos conocida que 'Handia' en Estados Unidos pero tiene bazas que jugar», reflexionaba Jon Garaño, director de la producción vasca junto a Aitor Arregi. «'Campeones' tiene el handicap de que no ha pasado por los festivales internacionales, pero la nominación al Oscar depende de muchos factores, y si deciden inventir dinero y hacen una buena campaña para que la vean los académicos, quizás puedan conseguirlo. La cuestión es que logren ponerse a la altura de las otras películas de otros paises que ya han pasado por los grandes festivales internacionales».

Recorrido por festivales

Las cifras de espectadores de 'Handia' son más modestas, algo más de cien mil espectadores en su estreno en salas, pero muy importantes si se tiene en cuenta que es una producción de menor envergadrua y hablada, en parte, en euskera. La película impulsada por las productoras guipuzcoanas Irusoin y Moriarti ha participado en 51 festivales internacionales, muchos de ellos en Estados Unidos, y ha ganado 28 premios, con los diez Goyas recibidos el pasado febrero como gran hito.

'Handia' tenía como baza la experiencia de 'Loreak': «Habíamos diseñado una estrategia con 'Handia' para aprovechar cosas que quizás con 'Loreak' no se habían podido llevar a cabo, por falta de tiempo, porque aquello fue muy inmediato. Pero aún no habíamos puesto aún nada en marcha, porque éramos conscientes de que no éramos favoritos en la elección final entre las tres películas», explicaba Arregi.

El director Javier Fesser expresó su satisfacción por el hecho de que 'Campeones' haya sido la elegida. «No está reñido hacer cine de calidad y que emocione», expresó el cineasta, quien consideró que «es una gran noticia que la Academia se acerque al público».

En opinión de Javier Fesser, más allá de los valores cinematográficos o técnicos, la película «tiene algo que te hace verla desde dentro y olvidar que eres un espectador, colocarte al lado de esas personas, y eso es igual aquí o en Pernambuco o en Finlandia».