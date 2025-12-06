Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ensayista colombiano Carlos Granés, fotografiado en Madrid durante la entrevista. Virginia Carrasco

Carlos Granés | Antropólogo y ensayista

«A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»

La entrevista ·

«El arte se ha colgado de causas buenistas y eso lo ha convertido en algo prefabricado», asegura

César Coca

César Coca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

Carlos Granés (Bogotá, 1975) es antropólogo, consiguió el premio extraordinario con su Doctorado en esa especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, ha ganado el ... Internacional de Ensayo Isabel Polanco y dos veces el Simón Bolívar de Periodismo, entre otros galardones. Autor de media docena de ensayos de gran lucidez, en su último trabajo, 'El rugido de nuestro tiempo' (Ed. Taurus), disecciona sin piedad todo lo que hay detrás de las batallas culturales de nuestro tiempo y advierte sobre los caudillismos que tras dominar la política latinoamericana durante siglos han llegado ya a EE UU y a Europa. Y avisa también sobre el riesgo para la democracia y para una cultura cada vez más domesticada.

