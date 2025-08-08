Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se podrá acceder a Illunbe «en las mejores condiciones y con los servicios de siempre»

Habrá carpas con la oferta hostelera de otros años, y se mantienen zonas de aparcamiento y autobuses directos

Manuel Harina

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:08

Todos los accesos viarios estarán habilitados y completamente renovados, dice Manuel Martínez Azcarate. Se puede llegar desde la plaza Aita Donostia por el paseo Doctor ... Beguiristain como siempre, se puede acceder por la pasarela desde Anoeta como siempre, y desde la bajada de hospitales en el otro sentido pasada la gasolinera como siempre. Los taxis llegaran con normalidad, habrá tres servicios especiales de Dbus desde el Antiguo, centro y Gros tanto antes como después de las corridas. Todo ello ya se probó en los conciertos de Bruce Springsteen y funcionó perfectamente. Sí es cierto que para los coches se ha eliminado el parking subterráneo, pero se sustituye con uno nuevo exterior que se ha generado este verano para Osakidetza, que también está en obras. Y gran parte de ese aparcamiento va a poder ser utilizado para los coches que vengan a los toros y el parking disuasorio que ya existía se va a utilizar la mitad para coches y la mitad para autobuses. Además, se podrá aparcar a lo largo del paseo de Miramón en dirección a la Policlínica.

