Se podrá acceder a Illunbe «en las mejores condiciones y con los servicios de siempre» Habrá carpas con la oferta hostelera de otros años, y se mantienen zonas de aparcamiento y autobuses directos

Manuel Harina Viernes, 8 de agosto 2025, 00:08 Comenta Compartir

Todos los accesos viarios estarán habilitados y completamente renovados, dice Manuel Martínez Azcarate. Se puede llegar desde la plaza Aita Donostia por el paseo Doctor ... Beguiristain como siempre, se puede acceder por la pasarela desde Anoeta como siempre, y desde la bajada de hospitales en el otro sentido pasada la gasolinera como siempre. Los taxis llegaran con normalidad, habrá tres servicios especiales de Dbus desde el Antiguo, centro y Gros tanto antes como después de las corridas. Todo ello ya se probó en los conciertos de Bruce Springsteen y funcionó perfectamente. Sí es cierto que para los coches se ha eliminado el parking subterráneo, pero se sustituye con uno nuevo exterior que se ha generado este verano para Osakidetza, que también está en obras. Y gran parte de ese aparcamiento va a poder ser utilizado para los coches que vengan a los toros y el parking disuasorio que ya existía se va a utilizar la mitad para coches y la mitad para autobuses. Además, se podrá aparcar a lo largo del paseo de Miramón en dirección a la Policlínica.

En una parte del parking de Osakidetza se van a ubicar las carpas que antes funcionaban en la terraza que ya no existe. Va a tener la misma superficie y contar con los mismos servicios de hostelería, música, tienda de souvenirs taurinos etc. «Vamos a ofertar los mismos servicios que todos los años, yl o que recomendamos es que se venga con tiempo para disfrutar de ese espacio y las puertas de Illunbe se abrirán a las cinco de la tarde», explica. Esto mismo sirve para venir ya a las taquillas de Illunbe. «Hemos mantenido la oferta del abono para jóvenes hasta 25 años por 38 euros y la novedad de un abono entre 25 y 35 años por 60 euros. Hay que destacar la importante presencia de público joven, y en el cartel volvemos a apostar por una imagen acorde al espíritu de Donostia, vinculada a elementos característicos de la ciudad como el helado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión