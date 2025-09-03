Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoni Ferreño está en San Sebastián junto a Agustín Bravo para interpretar la comedia 'Se alquila'.
Andoni Ferreño | Actor

«Somos un país al que le gusta encasillar. Si has hecho de galán, galán para toda la vida»

Protagoniza desde este miércoles en el Teatro Principal junto a Agustín Bravo la obra 'Se alquila', una comedia en la que nada es lo que parece

Roberto Herrero

Roberto Herrero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:05

Desde este miércoles hasta el domingo, con funciones a las 20.00 horas, excepto el sábado que será una hora antes, la pareja de actores ... presentan en el Teatro Principal una función, escrita por el hijo de Ferreño, en la que dos sesentones deciden compartir piso. Una comedia llena de sorpresas «y sin más pretensiones que entretener», como dice Ferreño.

