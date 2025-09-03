«Somos un país al que le gusta encasillar. Si has hecho de galán, galán para toda la vida»

Desde este miércoles hasta el domingo, con funciones a las 20.00 horas, excepto el sábado que será una hora antes, la pareja de actores ... presentan en el Teatro Principal una función, escrita por el hijo de Ferreño, en la que dos sesentones deciden compartir piso. Una comedia llena de sorpresas «y sin más pretensiones que entretener», como dice Ferreño.

– ¿A cuánto sale la habitación?

– Eso no es importante porque el personaje que hace Agustín es un hombre con posibles, es rico. Lo que pasa es que quiere huir de su zona de confort y experimentar cosas nuevas. Pero él puede pagar lo que le dé la gana. O sea, que no hablamos de premuras, no es que hablemos de un tema tan de actualidad como el precio terrible del alquiler de vivienda. La obra fue escrita hace siete años, cuando no había esta problemática tan terrorífica de los alquileres.

– Anuncian que es una función en la que nada es lo que parece.

– Los dos ya estamos en el sexto piso de la vida. El personaje de Agustín quiere ser pintor y bohemio. Yo, que le alquilo la habitación, soy un actor en paro. Pero eso es la presentación, luego todo se complica por otros lados.

– Dos desconocidos compartiendo un espacio reducido.

– Tienen en común que les gusta el arte, que tienen ya una edad complicada y que el futuro ya no es tan largo como pensaban. Pero ya digo que nada es lo que parece porque es una comedia un tanto complicada en el sentido de que tiene unos giros que sorprenden mucho. Quizás en eso radica el éxito que está teniendo porque en Madrid lo hemos roto. Veníamos de una gira importante llenando en todos los sitios, pero nos ha sorprendido lo que ha ocurrido en Madrid, en agosto, en un teatro tan emblemático como el Bellas Artes. Hemos tenido una acogida increíble, hasta nosotros estamos sorprendidos.

– ¿Cuánto éxito pertenece al texto y cuánto a ustedes dos?

– A medias. Veníamos de hacer 'Boeing boeing' juntos Agustín y yo. Y esa función no fue todo lo bien que queríamos. Con 'Se alquila' están ocurriendo cosas que a nosotros mismos nos sorprenden. El teatro es muy complicado, nunca sabes cómo acertar. De repente surge la chispa y no sabes cómo ni por qué. Somos los mismos actores y de repente la gente se engancha.

– ¿Qué le gustaría más de esta comedia si la viera como un espectador que no sabe nada?

– Creo que parecido a lo que me dicen los espectadores. Eloy Arenas, un gran autor y actor, estuvo viéndola y me dijo que había conseguido una cosa rara: que una obra sin ninguna pretensión ni moraleja, ni mensaje consiga dar en todas las teclas. Pues será fruto de la casualidad porque tampoco intenté nada de eso. Es la magia del teatro.

– ¿Cómo ha resultado trabajar con una obra escrita por su hijo?

– Él escribió la función para dos chicos de 21 y 22 años. Ahora hemos hecho la versión para dos señores que tenemos más años que un bosque. Lo único que me dijo es que no perturbara ni distorsionara el argumento, que es brillante. No lo digo yo, lo comentan directores de cine y gente del teatro. Les sorprende el argumento. El texto lo hemos amoldado a lo que somos, con la forma de hablar que tenemos y las sensaciones de lo que hemos vivido.

– ¿Cómo influye en el escenario esa complicidad que tienen dos amigos que han trabajado tantas veces juntos?

– Cuando trabajas con alguien al que admiras y respetas y le quieres, porque nos unen muchos años de amistad, todo eso se convierte en complicidad. Agustín es un actor muy generoso en el escenario, lo da todo. Se ha sometido a las torturas durante los ensayos y lo ha aceptado muy bien. Así de estupendo y brillante está. Es una delicia. No hay competencia en el escenario, sus momentos brillantes son sus momentos brillantes. Hay entre nosotros mucho respeto y, sobre todo, confianza.

– La función es más corta de lo habitual, dura setenta minutos.

– Es que estamos en un mundo Tiktok. Detecté hace tiempo que la gente llegaba a la taquilla y en lugar de preguntar quién trabajaba, preguntaba cuánto dura la obra. Y dije: 'Malo, malo. Mal vamos'. He hecho obras de más de dos horas y musicales que pasaban de las tres. Hoy eso es inconcebible, la gente no lo quiere. Nos hemos acostumbrado a la rapidez, a que todo que sea ya, ya, ya, venga, venga, venga. Cerré la obra en setenta minutos porque si no la gente se aburre.

– ¿Por qué tenemos tanta prisa?

– Porque las redes sociales nos están cambiando. A los músicos les dicen que una canción tiene que durar muy poco. Un punteo de guitarra al estilo Mark Knopfler que podía durar 90 segundos, ahora hay que hacerlo en 22 porque si no la gente quita la canción.

– Suele hacer referencia a la discriminación por la edad, algo que siempre ha sido una queja de las actrices. ¿Ocurre lo mismo con los actores?

– Totalmente, sobre todo en un país acostumbrado a las etiquetas. Si has interpretado personajes de galán ya tienes que serlo toda tu vida. Y en el momento que por la edad dejas de serlo, te apartan, no te dan la oportunidad de hacer otra cosa. Ya no sirves para nada.

– Pero los actores no se quejan tanto de esto.

– O no nos dan la oportunidad de quejarnos. Yo sí lo hago, estoy harto de que cuando me han llamado para alguna película siempre tengo que hacerlo bien vestido, muy guapo y muy maqueado. ¿Por qué? Somos un país de encasillar. Le criticaban a José Luis Garci que le diera el protagonista de 'El crack' a Alfredo Landa. ¡Alguien que venía del 'landismo' haciendo cine negro! O lo mismo Amenábar con Belén Rueda. Cuando uno arriesga tiene opciones de tener éxito.

– También se opone a lo políticamente correcto.

– Totalmente en contra. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Una vez me dijeron que quitara un gag que hacía sobre unos ciegos porque venía un grupo a ver la obra. No cambié nada y lo que pasó es que fueron ellos los que más se rieron mientras el resto del público se llevaba las manos a la cabeza. ¡Pero qué está diciendo Andoni!