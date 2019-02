El Orfeón Donostiarra busca nuevas voces Urzelai anima a presentarse a todo aquel con ganas de cantar. / DV El Orfeón Donostiarra realiza hoy una selección de nuevas voces dirigida en especial a jóvenes PATRICIA RODRÍGUEZ Lunes, 25 febrero 2019, 07:16

A los pocos segundos de empezar a cantar, Esteban Urzelai y Gotzon Arrizabalaga sabrán si la que tienen delante es o no una buena voz. El subdirector del Orfeón Donostiarra y el responsable de técnica vocal de la agrupación serán los encargados de realizar las pruebas de voces para formar parte del coro donostiarra, que tendrán lugar hoy, lunes a las 13.00 horas, en la biblioteca Carlos Santa María del campus donostiarra de la UPV/EHU.

La búsqueda de nuevas voces este año está centrada especialmente en jóvenes a partir de 16 años y podrá presentarse todo aquel con ganas de cantar y dispuesto a dedicarle al canto la mayor parte de su tiempo libre. Dado el carácter amateur de la agrupación, no todos los cantores están siempre disponibles, ya que cada desplazamiento que realizan para interpretar un concierto supone dedicar varios días de sus vacaciones o de sus días libres, por lo que en ocasiones el coro no ha podido aceptar interesantes programas que exigen una larga estancia fuera de la ciudad. Por eso las plazas que se ofertan son ilimitadas y el Orfeón Donostiarra está siempre abierto a sumar miembros -actualmente cuenta con 221 cantores y una veintena de conciertos programados hasta la fecha, pendiente aún del cierre de algunas actividades -.

«Puesta a punto»

Quien pase la prueba inicial, de unos 10-15 minutos de duración, se someterá a una «puesta a punto» para adquirir la técnica que se facilita desde el Orfeón. «Pueden traer bien alguna canción para cantar, bien les pedimos que realicen una pequeña vocalización para ver cómo reacciona su voz ante esos ejercicios, pero no es algo complicado para nada».

A la hora de escoger una voz en este tipo de pruebas, Urzelai explica que «más que en la voz, nos fijamos en el oído. Cuando una persona canta, nos interesa que entone y afine bien y que el oído reaccione cuando le propongamos un ejercicio». Además de buen oído, es necesario «una voz sana, es decir, que sea limpia y no esté ronca, que no se escape aire al cantar y que no esté demasiado fatigada por su uso excesivo». Si se cumplen estos dos factores, la voz se puede educar y si se hace desde pequeños, el margen de mejora es mucho mayor», detalla. El tener una buena voz, por tanto, no es siempre cuestión de talento y por ello anima a todos los jóvenes a que no tengan miedo y se acerquen a realizar las pruebas el próximo lunes. La contrapartida es más que sugerente. «Entrar en el Orfeón les va a brindar la oportunidad de cantar bajo la dirección de los mejores maestros en prestigiosos escenarios y con orquestas reputadas. Además, se viaja mucho a otras ciudades y países y se llega a hacer muchas amistades», comenta Urzelai, quien recuerda los próximos conciertos programados para la semana que viene en el Auditorio de Zaragoza, en el Kursaal de Donostia y en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el jueves, viernes y sábado respectivamente, donde la agrupación interpretará la Sinfonía nº 2 de Mahler.

El 7 de marzo, se unirán las voces del Orfeón más las del Orfeoi Txiki a la Joven Orquesta Gustav Mahler para interpretar en el Kursaal la Sinfonía nº 3 de Mahler. En verano, el coro donostiarra participará en 'casa' en la próxima edición de la Quincena con tres conciertos programados.

En julio, viajará a Francia para interpretar nuevamente el Réquiem de Berlioz en el festival dedicado a este compositor francés en La Côte Saint-André, ciudad natal de Berlioz que celebra el 150 aniversario de su fallecimiento. Será con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y su titular Tugan Sokhiev. En noviembre, el coro se desplazará al Auditori de Barcelona y al Auditorio Nacional de Madrid para interpretar la Novena de Beethoven junto a la Orquesta de la Ópera de Praga.

Dentro de esta campaña de captación de voces, el próximo 13 de marzo a las 19.00 horas, Tabakalera acogerá un ensayo abierto a la ciudadanía donde se trabajará la canción 'Hegoak ebaki banizkio' durante media hora junto con el Orfeoi gazte. Después se cantará todos juntos ante el público; otra manera de seguir sumando miembros, pequeños y mayores que disfruten con el canto. El Orfeón Donostiarra, que atesora un gran prestigio internacional con más de cien obras sinfónico-corales en su repertorio, cuenta con una «buena cantera» de voces entre los 154 alumnos del Taller de Música, 36 integrantes de los Pequeños Cantores, 74 del Orfeoi Txiki, 60 del Orfeoi Gazte y los 118 de los coros escolares tutelados por el Orfeón. «Si se les prepara desde pequeños y se profundiza en el trabajo de la voz, siempre enseñándoles a disfrutar con la experiencia musical, llegan a los 18 años aprendidos, y eso es una garantía para nosotros».