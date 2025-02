Una obra de teatro que ha congregado a más de 20.000 personas

Jon Agirre Donostia Lunes, 24 de febrero 2025, 00:03 Comenta Compartir

«Desde el primer momento hemos tenido muy claro que es una historia muy real y por eso hemos tratado de ser lo más fieles ... posibles». El tacto y el respeto rezuman en cada palabra de Ander Lipus, ideólogo de la adaptación de Miñan al teatro. Leyó el libro en cuanto cayó en sus manos y «me encantó, aunque también me pareció muy duro». En ese momento ni se le pasó por la cabeza llevarlo al teatro «porque en Artedrama solemos contar nuestras historias», pero después conoció a la dramaturga londinense Timberlake Wertenbaker, que veranea en Sara, donde supo del libro y lo tradujo al inglés. «Me comentó la opción de llevarlo al teatro, se fue retrasando en el tiempo y yo fui buscando actores negros euskaldunes». Con el elenco en mente –Sambou Diaby, Eihara Irazusta y Mikel Kaye–, «y como me daba pena que un libro en euskera se adaptara primero en inglés», le propuso a Wertenbaker hacerlo en euskera. Solo quedaba el permiso de Arzallus y Balde. «Es una historia real y que había heridas profundas, no fue fácil pero nos dieron su el sí y ahí comenzó el proceso».

Miñan Próximas fechas 26 de febrero en Pamplona; y en marzo: 7 en Zumarraga, 10 en Eibar, 23 en Pasaia y 28 en Sorzaluze.

Compañía. Artedrama.

Director. Ander Lipus.

Actores. Ander Lipus, Sambou Diaby, Eihara Irazusta y Mikel Kaye.

Duración. 90 minutos. Manteniendo el espíritu del texto, Artedrama apostó por un planteamiento minimalista, con pocos actores. Así, Sambou Diaby encarna a Ibrahima y los otros tres, Lipus, Irazusta y Kayne, interpretan a «unos 20 personajes cada uno». La obra tiene dos partes diferenciadas, una en la que Ibrahima cuenta su historia, «sus vivencias», al público; y otra en la que con una escenografía «sutil, hecha de madera», representan los momentos «más importantes» de la novela: el pueblo natal de Guinea, la tienda de zapatos de su padre, la cada de su madre, el mercado, el desierto... «Hemos sido muy fieles», explica Lipus. Y agradece el apoyo prestado por Arzallus, que «ha estado muy implicado. Su presencia nos ha ayudado mucho». La respuesta del público deja claro que Artedrama ha acertado. Desde su estreno en el Arriaga acumulan más de 60 actuaciones en las que han congregado a cerca de 20.000 personas y tienen varias más en agenda. En Gipuzkoa las siguientes serán en Zumarraga el 7 de marzo, en Eibar el 10, en Pasaia el 23 y en Soraluze el 28. Toda la información sobre horarios y entradas está en la web de Artedrama. En mayo dará otro salto más con el estreno en Londres de la versión inglesa con el texto de la Wertenbaker. Como principal diferencia, habrá cinco actores en vez de cuatro.

