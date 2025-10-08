La nao 'San Juan' se botará el 7 de noviembre El acto, abierto a la ciudadanía, contará con una amplia presencia institucional vasca y previsiblemente también canadiense

Alberto Moyano San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:38 | Actualizado 10:03h.

No será la conclusión del proyecto, pero sí un momento muy esperado dentro del largo proceso de construcción de la nao 'San Juan' en Albaola: la botadura de la réplica del ballenero construida en la factoría pasaitarra tendrá finalmente lugar el viernes 7 de noviembre. Así lo han confirmado fuentes de la factoría marítima, que ya habían adelantado hace unas semanas que noviembre era el mes elegido debido a la dificultad de cuadrar agendas de las instituciones vascas y canadienses, que también asistirán al acto.

La botadura, a la que previsiblemente asistirán también numerosos ciudadanos que han seguido el proceso de construcción del navío iniciado en 2013, es un paso necesario para el remate del proyecto con la instalación, ya fuera de la nave de la factoría, de los tres mástiles y del velamen. Sólo al término del proceso, la nao emprenderá su viaje a Canadá, ya en algún momento de 2027.

Durante el tiempo en el que la réplica permanezca en aguas de la bahía, continuará abierta al público, con un aforo superior al del máximo de diez personas por turno del programa de visitas llevado a cabo este verano y que continúa los fines de semana. Pero será una vez que concluyan los trabajos de estabilización de la nao mediante la introducción de piedras y metales en su sentina.

En 2027 está previsto que la réplica de la nao emprenda una travesía que la llevará desde Pasaia hasta la costa de Canadá algo que, en opinión de Xabier Agote, «nos permitirá conocer en detalle cómo era la navegación a bordo de estos navíos en el siglo XVI». Este viaje servirá de colofón al largo proceso de construcción del barco, un proyecto que desde hace diez años cuenta con el reconocimiento y el patrocinio de la Unesco.

Visitas los domingos

Albaola Itsas Kultur Faktoria amplía las visitas guiadas al interior de la nao San Juan. Del 28 de septiembre al 26 de octubre, los domingos por la mañana, las visitas se realizan en grupos reducidos, de un máximo de 10 personas.

Albaola abrió el pasado 1 de agosto al público general el interior de la nave, un espacio reservado exclusivamente al equipo de Albaola y a contados espectadores. En un primer momento, el acceso se iba a abrir al público hasta el 21 de septiembre, pero «debido a la gran acogida y a la demanda de entradas», desde Albaola han decidido mantener un mes más estas visitas guiadas.

