Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen reciente de la Nao 'San Juan' en el museo Albaola. ARIZMENDI

La nao 'San Juan' se botará el 7 de noviembre

El acto, abierto a la ciudadanía, contará con una amplia presencia institucional vasca y previsiblemente también canadiense

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:38

Comenta

No será la conclusión del proyecto, pero sí un momento muy esperado dentro del largo proceso de construcción de la nao 'San Juan' en Albaola: la botadura de la réplica del ballenero construida en la factoría pasaitarra tendrá finalmente lugar el viernes 7 de noviembre. Así lo han confirmado fuentes de la factoría marítima, que ya habían adelantado hace unas semanas que noviembre era el mes elegido debido a la dificultad de cuadrar agendas de las instituciones vascas y canadienses, que también asistirán al acto.

La botadura, a la que previsiblemente asistirán también numerosos ciudadanos que han seguido el proceso de construcción del navío iniciado en 2013, es un paso necesario para el remate del proyecto con la instalación, ya fuera de la nave de la factoría, de los tres mástiles y del velamen. Sólo al término del proceso, la nao emprenderá su viaje a Canadá, ya en algún momento de 2027.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Durante el tiempo en el que la réplica permanezca en aguas de la bahía, continuará abierta al público, con un aforo superior al del máximo de diez personas por turno del programa de visitas llevado a cabo este verano y que continúa los fines de semana. Pero será una vez que concluyan los trabajos de estabilización de la nao mediante la introducción de piedras y metales en su sentina.

En 2027 está previsto que la réplica de la nao emprenda una travesía que la llevará desde Pasaia hasta la costa de Canadá algo que, en opinión de Xabier Agote, «nos permitirá conocer en detalle cómo era la navegación a bordo de estos navíos en el siglo XVI». Este viaje servirá de colofón al largo proceso de construcción del barco, un proyecto que desde hace diez años cuenta con el reconocimiento y el patrocinio de la Unesco.

Visitas los domingos

Albaola Itsas Kultur Faktoria amplía las visitas guiadas al interior de la nao San Juan. Del 28 de septiembre al 26 de octubre, los domingos por la mañana, las visitas se realizan en grupos reducidos, de un máximo de 10 personas.

Albaola abrió el pasado 1 de agosto al público general el interior de la nave, un espacio reservado exclusivamente al equipo de Albaola y a contados espectadores. En un primer momento, el acceso se iba a abrir al público hasta el 21 de septiembre, pero «debido a la gran acogida y a la demanda de entradas», desde Albaola han decidido mantener un mes más estas visitas guiadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  4. 4

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  8. 8

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  9. 9

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  10. 10

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nao 'San Juan' se botará el 7 de noviembre

La nao &#039;San Juan&#039; se botará el 7 de noviembre