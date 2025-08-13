ZETAK amplia el aforo para la triple cita de Illunbe Las entradas extra para los conciertos en Donostia el 5, 6 y 7 de septiembre se pondrán a la venta este jueves a las 10.00 horas

ZETAK ha anunciado que tras «un replanteamiento del espacio» para su triple cita en Illunbe amplia el aforo para los conciertos que ofrecerá el 5, 6 y 7 de septiembre en el pabellón donostiarra. Las entradas extra, «unas pocas para pista», se pondrán a la venta hoy a partir de las a las 10:00h a través de la web mitosarrerak.eus. Si la experiencia se repite, aquellos que quieran una entrada harán bien en no esperar demasiado, ya que las primeras se agotaron en pocos minutos. «A falta de tres semanas para la cita, ZETAK se prepara para ofrecer un show único que combina la fuerza de su directo con una producción visual y sonora sin precedentes en la música en euskera», promete el grupo.

Conceptualmente, por la propuesta de sonido e imagen, AAZTIYEN ha sido un disco muy importante en la trayectoria del artista Pello Reparaz. «Hasta ahora en ZETAK hemos podido ver que el final de algo suele ser el comienzo de otra cosa, y creo que lo que ocurrirá en Ilunbe podría ser una especie de bisagra» dice Reparaz.

En pleno espectáculo 'Mitoaroa' celebrado el 4 de enero en Iruñea, Pello Reparaz anunció desde el escenario del Navarra Arena el concierto de Illunbe, que pondría la guinda a la gira del tercer disco del conjunto, 'Aaztiyen'. Aquellos que asistieron al Navarra Arena pudieron hacerse con entradas a partir de las 8.00 horas y la venta general comenzó a las 10.00 horas. Pello Reparaz relató en una entrevista a este medio, tuvieron hasta «600.000 peticiones para comprar una entrada», por lo que en pocas horas se agotaron las entradas para la primera fecha, y paso lo mismo con las siguientes dos fechas.

Ahora, tras un replanteamiento del espacio, ZETAK anuncia la puesta a la venta de unas pocas entradas más para pista para esta segunda parte del espectáculo 'Mitoaroa', con lo que el esperan reunir a un total de 40.000 personas durante las tres jornadas.

