Sílvia Pérez Cruz vuelve a Donostia el 8 y 9 de mayo
Las entradas para los conciertos en el Victoria Eugenia salen a la venta el próximo martes
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:00
Tras abrir el pasado 23 de julio el Festival de Jazz donostiarra, la cantante catalana Sílvia Pérez Cruz regresará los próximos 8 y 9 de ... mayo a Donostia para ofrecer dos conciertos en el Teatro Victoria Eugenia. Las actuaciones se enmarcan dentro de la gira que ofrecerá en 2026 y en la que interpretará nuevos temas originales junto a canciones de su repertorio habitual. La cantante subirá al escenario acompañada de Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, trompeta, coros). Las entradas se ponen a la venta este martes, con precios que van de los 35 a los 55 euros.
Por otra parte, el festival Musikagela Weekend que tendrá lugar el 31 de enero en Intxaurrondo Kultur Etxea ha presentado su programa de su decimosexta edición que contará con las actuaciones de los gallegos Zalomon Grass juntos a los grupos donostiarras Thee Eliam, Krifis y La Sombra Del Flaco que ensayan en Musikagela.
Al igual que en el caso de las actuaciones de Sílvia Pérez Cruz, las entradas para este concierto también se pondrán a la venta el martes a las 11.30 horas, en la web www.donostiakultura/sarrerak y en las taquillas de los teatros Victoria Eugenia y Principal.
