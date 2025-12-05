Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sílvia Pérez Cruz, el pasado 23 de julio en el Kursaal.

Sílvia Pérez Cruz vuelve a Donostia el 8 y 9 de mayo

Las entradas para los conciertos en el Victoria Eugenia salen a la venta el próximo martes

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

Tras abrir el pasado 23 de julio el Festival de Jazz donostiarra, la cantante catalana Sílvia Pérez Cruz regresará los próximos 8 y 9 de ... mayo a Donostia para ofrecer dos conciertos en el Teatro Victoria Eugenia. Las actuaciones se enmarcan dentro de la gira que ofrecerá en 2026 y en la que interpretará nuevos temas originales junto a canciones de su repertorio habitual. La cantante subirá al escenario acompañada de Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, trompeta, coros). Las entradas se ponen a la venta este martes, con precios que van de los 35 a los 55 euros.

