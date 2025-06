El rodaje de Nani Moretti en el concierto «será discreto, el público no se enterará»

La llegada a Donostia de Bruce Springsteen y su banda se espera mañana por la tarde, procedentes de Frankfurt, donde esta noche ofrecen su último ... concierto antes de la doble cita de Donostia, el sábado y el martes. Pero algunos 'fans' hacen guardia ya ante el estadio de Anoeta desde el jueves pasado. Este martes por la tarde eran más de 70, autogestionados en una cola 'sui generis' de una manera que ya es habitual en otros conciertos del 'boss'.

Son las noticias que va generando la 'ola Springsteen' que llega a Donostia, con una batería de curiosidades que no deja de crecer. Por ejemplo, ya sabemos que entre los cerca de 40.000 espectadores que aplaudirán al músico el sábado en Anoeta estará el director italiano Nanni Moretti al frente del pequeño equipo con el que empieza a rodar su nueva película. Como adelantó este periódico, el autor de 'Caro Diario' sitúa en el concierto de Springsteen una de las secuencias de su nuevo filme, que prepara con la máxima discreción. Previsiblemente rodará buena parte de la película en Donostia en invierno, pero nadie lo confirma aún porque el italiano quiere de momento el máximo secretismo.

La película El propio Moretti dirigirá su secuencia en Anoeta con minicámaras y apenas una veintena de figurantes

Lo que sí ha trascendido es que en el concierto de Anoeta rodará algunas secuencias. Será con un reducido grupo de figurantes, apenas una veintena de personas, que ya han sido reclutados a través de una agencia. La idea es utilizar minicámaras en una zona discreta de la pista, «de modo que no se molestará al público, que quizás ni se enterará del rodaje», según explican fuentes conocedoras del trabajo.

Los fans reunidos en Anoeta pasan lista. Gorka Estrada

Los que no son figurantes, sino militantes fieles en el amor por la música de Springsteen, son los fans que mantienen ante Anoeta su sistema de turnos para ser los primeros en entrar al estadio cuando el sábado por la tarde se abran las puertas. Los primeros llegaron la noche del jueves pasado, como ya contó DV, y ayer eran más de 70 los que autogestionan esa cola. Cada día se juntan tres veces, a las 10 de la mañana y a las tres y siete de la tarde, para confirmar sus puestos, en una práctica que es ya habitual en muchos de los conciertos de Springsteen por el mundo. Se trata de espectadores con localidades de la zona de pista más próxima al escenario. «Para evitar trampas los números no se reparten en papeles, sino que se llevan escritos en la mano, y así se evita que los grupos se organicen y fichen unos por otros», explicaba uno de los aficionados. «Si no se acude a las horas determinadas, aunque solo sea en una ocasión, se pierde el puesto».

Esta avanzadilla de seguidores de Springsteen viene de orígenes españoles como León, Ibiza o Barcelona, pero también los hay de Noruega, Irlanda, Inglaterra y hasta Rusia. «Todos con el mismo propósito, ver a nuestro ídolo lo más cerca posible y crear comunidad con gente con la que compartimos esta pasión», según decía el irunés Esteban Navarro, uno de los organizadores de la cola.

Fans autogestionados Pasan lista tres veces al día ante la puerta 5 de Anoeta. Ayer ya eran más de 70 los seguidores apuntados

Springsteen tardará más. Esta noche tiene en Frankfurt su último concierto antes de emprender su viaje a San Sebastián, donde se espera que llegue mañana por la tarde, para una estancia de una semana. Sus compromisos artísticos en Anoeta son el sábado y el martes, pero aprovechará para descansar en una ciudad que ya conoce bien.

Mientras tanto continúan en el estadio los preparativos del montaje, facilitados en parte porque el recinto ya se acondicionó para el concierto del sábado pasado de Fermin Muguruza. En principio el aforo es de 38.000 espectadores para cada uno de los dos conciertos, pero no se descarta que cuando termine el montaje quede espacio para ampliar el número de espectadores.

El siguiente concierto de Springsteen, tras Donostia, es nuevamente en Alemania, en la localidad de Gelsenkirchen, el viernes 27, y cierra su 'tour' europeo en el estadio San Siro de Milán con doble cita los días 30 de junio y 3 de julio.