«Es nuestra primera vez en Donostia al aire libre y venimos al servicio del público»

Decía Forrest Gump que «la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar», y algo parecido ocurre en ... los conciertos de Hidrogenesse. «Nuestras canciones son todas distintas. Si llegas tarde o te vas temprano, te vas a perder uno de los sabores de la caja de bombones que hemos traído». Así invitan al público donostiarra Carlos Ballesteros y Genís Segarra a acudir a su cita en Donostia este domingo. El dúo de pop electrónico encabeza el cartel de la novena edición del festival Glad is the Day: su actuación será en Cristina Enea a las 20.00.

«Es la primera vez que actuamos aquí al aire libre. Siempre lo hemos hecho en espacios cerrados». A lo largo de su carrera han pasado por discotecas, salas de fiesta e incluso cines, «fueron los Trueba», recuerdan. «Esta vez será distinto», reconocen: un gran escenario, una propuesta pública, otro tipo de ambiente. Su puesta en escena se adapta al momento y a la temperatura emocional del público. No improvisan del todo, pero se permiten giros inesperados: «Si vemos que la gente está eufórica, nos saltamos las lentas; o si el ambiente es tranquilo, rescatamos esa canción que casi nunca tocamos».

Lo que hacen, aseguran, se parece a «un autorretrato que no utiliza el yo como modelo, sino el mundo». Hidrogenesse no busca confesar traumas ni narrar lo íntimo. Componen desde lo que observan, lo que les impacta o seduce. «Puede ser una frase en la calle, una película olvidada o un libro». En sus canciones cabe lo culto, lo cómico, lo político y lo pop, sin necesidad de definir un discurso ni de que el público comparta sus referencias. «Nosotros proponemos, y el público se agarra a lo que quiera».

El universo de Álvaro Pombo

Interpretarán, por supuesto, su último single como adelanto del álbum en camino. 'Imaginando es todo' parte del poema 'Variación 38' del escritor Álvaro Pombo. El dúo traslada su universo literario a los códigos del pop electrónico. «No es un mero ejercicio de musicalización, sino una forma de traducción emocional. Ya hicimos tecno-pop con Góngora, ¿por qué no con Pombo?».

La propuesta sorprendió incluso al propio escritor, que al escuchar las primeras canciones celebró la idea con entusiasmo: «Eso no se le ha ocurrido a nadie. Es muy buena idea», recuerdan. Para Carlos y Genís, fue «una oportunidad de explorar temas que habitualmente no forman parte de nuestro repertorio: la infancia, la muerte, la nostalgia o el paso del tiempo. Nos lleva a sitios donde no habríamos ido por nuestra cuenta», reconocen sobre los versos del cántabro, distinguido con el último Premio Cervantes. «Tenemos amigos que no leen poesía porque no saben cómo leerla. Pero al escuchar las canciones se sienten interpelados».

El repertorio viene «fijo-fijado» de base, pero están abiertos al cambio. 'Volver', su carta de amor a México, es una de las imprescindibles en sus últimas actuaciones. «Volver es una de las cosas que más nos gusta hacer», dicen. Tampoco faltan sus primeros singles, 'Así se baila el siglo XX' (2000) y 'Eres PC, eres Mac' (2001). Las doce canciones de su segundo álbum, 'Animalitos', inspiradas en los sonidos de los años setenta, comparten su peculiar visión del mundo. De ahí nació la celebrada 'Disfraz de tigre', un antes y un después en el electro-pop indie.

También estará presente su versión actualizada de 'Supersara', el himno que Nacho Canut compuso para Sara Montiel en 1990. «Era una cosa única. Hay artistas cuya personalidad es tan irrepetible que ningún análisis logra descifrar del todo su magnetismo, y Sara es una de ellas», explican. Aunque hoy se use la palabra 'icono' con ligereza, en su caso, aseguran, «encaja justamente. Lo es en el sentido más puro del Hollywood clásico. Creó una imagen propia: ese medio perfil mirando a cámara, los brazos en alto, los giros estudiados que insertó en cada una de sus películas».

Cultura pop y referentes

La versión nace a partir de una interpretación en directo de Montiel con un tempo acelerado y una energía inesperada, casi punk. Esa reinterpretación les inspiró a hacer su propia adaptación, «no de la grabación original, sino de esa puesta en escena», devolviendo así al público a la Sara mítica, reapropiada desde el presente.

El cine también forma parte de su imaginario. Hidrogenesse ha compuesto bandas sonoras, trabajado con Nacho Vigalondo —tanto en un episodio de 'Historias para no dormir' como en su nueva película 'Daniela Forever', cuya música firman— y escrito canciones para series como 'La Mesías'. «Aunque se trate de música para una película, también funciona como un disco más de nuestra carrera: variado, sensible, con nuestro sello».

Hidrogenesse propone lo mismo sobre el escenario que en el estudio: una invitación a mirar desde otro ángulo, a escuchar lo inesperado y a dejarse llevar. Como quien descubre un poema en mitad de una pista de baile.