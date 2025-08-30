Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Poderosa en lo cercano

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:26

Si hay algo que ha caracterizado a la Quincena ha sido, sin duda, el altísimo nivel de los músicos más cercanos geográficamente hablando, en una ... edición que, salvo en el caso de los directores, tampoco ha contado con muchos artistas extranjeros. En este aspecto destaca el recital de la pianista Mitsuko Uchida, capaz de transmitir una profundidad que no abunda en estos tiempos de exhibición, y los conciertos de las orquestas de París y Leipzig, con una inspirada Isabelle Faust.

