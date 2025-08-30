Poderosa en lo cercano

Si hay algo que ha caracterizado a la Quincena ha sido, sin duda, el altísimo nivel de los músicos más cercanos geográficamente hablando, en una ... edición que, salvo en el caso de los directores, tampoco ha contado con muchos artistas extranjeros. En este aspecto destaca el recital de la pianista Mitsuko Uchida, capaz de transmitir una profundidad que no abunda en estos tiempos de exhibición, y los conciertos de las orquestas de París y Leipzig, con una inspirada Isabelle Faust.

Sin embargo, y sin quitar mérito a estos contados guiños internacionales, los mejores momentos los han protagonizado intérpretes de casa. La mayor revolución llegó con el tenor donostiarra Xabier Anduaga, tanto en su participación en el 'Stabat Mater' de Rossini como en su recital junto a Pikulski. Y no le han andado a la zaga voces como la de Arantza Ezenarro en un notable 'Amaya' de Guridi o la de Miren Urbieta-Vega en 'West side story', ambas dentro de un importante elenco vasco en el que la Euskadiko Orkestra se ha mostrado en estado de gracia. Tampoco podemos olvidar los dos grandes trabajos del Orfeón Donostiarra y, por supuesto, los del Easo, presentes en las tres producciones operísticas de esta edición y creadores, además, de una ópera infantil de gran nivel. Fuera de nuestras fronteras vascas, pero sin ir muy lejos, el maestro Jordi Savall lideró uno de los encuentros más emotivos junto a sus inseparables Capella Nacional de Catalunya y Le Concert des Nations, la Orquestra de la Comunitat Valenciana ofreció dos notables programas y la Orquesta Nacional de España brilló con su director David Afkham.

Por último, una reflexión cara al público que, si bien continúa siendo fiel, apunta a una tendencia a la baja. Más allá de los datos que reflejan el cambio en el consumo cultural en otros escenarios y festivales -acelerado tras la pandemia-, habría que cuestionarse sobre los motivos de esta disminución. Sería interesante investigar si obedece a la falta de una programación más imaginativa o si ese aviso se debe a la propia duración de una Quincena que quizá debería considerar hacer honor a su nombre.