Paul San Martín e Itziar Yagüe realizan una declaración de amor a Bessie Smith

La palabra blues es inherente a Paul San Martín, al igual que la de jazz. Entre sus múltiples colaboraciones, en 2021 recibió una llamada de ... la cantante gasteiztarra Itziar Yagüe. Pronto coincidieron en su devoción por la llamada 'emperatriz del blues', Bessie Smith. Esta cantante de voz rotunda y singular presencia dominó en la escena de Estados Unidos a principios del siglo XX e influyó en artistas posteriores como Billie Holiday, Janis Joplin, Dinah Washington, Aretha Franklin, Bob Dylan y Amy Winehouse, por mencionar solo a algunos de sus admiradores.

«Nos unió el amor por esta mujer, Bessie Smith, que tuvo mucha influencia, pero igual no tuvo el reconocimiento que merecía. Es algo habitual en el jazz y en el blues», explica el pianista donostiarra. En su caso «rondaba la veintena cuando compré el disco 'Empty Bed Blues'. Se trataba de una recopilación de sus grabaciones originales en mono de 1923 a 1933. Aún lo conservo como oro en paño. Al instante caí rendido ante la verdad que transmitía esta mujer de poderosa e imponente apariencia y melancólica voz. En sus discos siempre iba acompañada de manera impecable por músicos de altísimo nivel, como los pianistas Fletcher Henderson, Clarence Williams o James P. Johnson, el guitarrista Eddie Lang, el trombonista Charlie Green o un joven Louis Armstrong, que aporta su corneta en la que para mí es la interpretación definitiva del 'St. Louis Blues'».

Itziar Yagüe también conocía desde hace tiempo la figura de Bessie Smith y escuchaba con admiración sus canciones, «pero jamás creí que sería capaz de cantarlas hasta hace unos diez años. Esas letras, casi declamadas más que cantadas por esa voz tan personal, tan expresiva, impresionarían a cualquier cantante. La música de Bessie me ha atravesado y hasta transformado como artista y como mujer, como si ella misma me hubiera infundido valor, aplomo, realidad. Escucho con devoción 'The Bessie Smith Story', un disco suyo que me compré en Nueva Orleans, en silencio, fascinada, casi siempre al atardecer».

Concierto en Vitoria

Tras varias actuaciones conjuntas, San Martín y Yagüe en el Festival de Jazz de Vitoria de 2022 ya dieron el primer paso de este proyecto con un concierto exclusivamente con el repertorio de la cantante nacida en Tennessee en 1894.

«Desde el principio hablamos de que teníamos que hacer un disco reivindicando su figura». Así comenzó un proyecto que busca recuperar la figura de una artista que «lo vivió todo y que murió tras un accidente de tráfico, cuando no le admitieron en el hospital por ser negra y en su tumba no hubo siquiera una lápida hasta que Janis Joplin compró una en 1970. Una injusticia para una artista cuyo legado contiene muchas joyas como las ocho grandes canciones contenidas en este disco homenaje. En el fondo hemos hecho una declaración de amor».

'Sugar in my Bowl. A tribute to Bessie Smith' Músicos Itziar Yagüe y Paul San Martín

Género Blues

Contenido Ocho canciones, cuatro grabadas en estudio y cuatro en dos conciertos.

Fecha de publicación El viernes, en vinilo y en plataformas digitales.

El resultado es 'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith'. Los cuatro temas de la cara A –'Need a Little sugar in muy Bowl', 'Careless Love blues', 'I wish I could shimmy like my sister Kate' y 'After you've Gone'–, están grabados en estudio, y los cuatro de la B –'Reckless Blues', 'Nobody knows you when you're down and out', 'Oh Daddy Blues' y 'Tain't nobody's biz-ness if I do'–, en directo en sendos conciertos ofrecidos en Mendaro y Madrid. «Tampoco hay mucha diferencia», explica San Martín, «porque todo ha sido grabado en directo, en continuidad, con sus imperfecciones, pero primando el sentimiento y la verdad».

Las canciones, principalmente baladas que han sido elegidas por Yagüe, buscan mostrar todos los estilos que interpretó Bessie Smith porque no solo se circunscribió al blues clásico, también vodevil o jazz. «Refleja muy bien el espíritu de la época. Hemos querido plasmar una energía similar a las sesiones de Bessie de los años 20 para Columbia y Oken y recrear la forma de grabar de hace un siglo».