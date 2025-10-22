Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Oreja de Van Gogh anuncia más conciertos y cerrará ahora su gira en diciembre en Bilbao

El grupo donostiarra suma conciertos en Madrid, Barcelona y Murcia para su gira 'Tantas cosas que contar'

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:39

Suma y sigue para La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra amplía su gira 'Tantas cosas que contar' con nuevos conciertos en Madrid, Barcelona, Murcia, y Bilbao, ciudad donde arrancarán el tour en mayo y lo cerrarán en diciembre, al menos por ahora.

La Oreja de Van Gogh anunció la pasada semana el regreso al grupo de Amaia Montero tras la salida de Leire Martínez. Después llegó la confirmación de la gira, con 16 conciertos. El lunes se pusieron a la venta las entradas para los primeros 'bolos'. El grupo vendió 100.000 entradas en una hora y se colgó el cartel de no hay billetes en algunas de las primeras plazas. Se añadieron 8 nuevas fechas al tour, entre ellas un segundo concierto en Donostia.

Este miércoles, LOVG ha anunciado que vuelve a ampliar la gira con la que van a celebrar su 30 aniversario y son ya 29 los conciertos confirmados. Harán doblete en Murcia (13 y 14 de junio) y suman cuatro directos más en otoño. Actuarán en Madrid el 22 y 23 de septiembre, cuarto y quinto concierto del grupo en la capital madrileña de esta gira tras su triplete de mayo (28, 29 y 31). También habrá un tercer concierto en Barcelona el 26 de noviembre y un tercero en Bilbao el 5 de diciembre, el último de esta gira, hasta el momento.

Precisamente el grupo arrancará el tour 'Tantas cosas que contar' en el BEC! de Barakaldo el 9 de mayo y repetirán el día 10. Después se echarán a la carretera para visitar Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola y Gijón. El 31 de julio llegarán a casa con un primer concierto en Illunbe ante 7.500 personas. Las entradas están agotadas para esta primera cita, pero aún quedan billetes para el del 1 de agosto en este mismo escenario.

