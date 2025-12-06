Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Miruaren 'Gazte eta Lorios' ikuskizuna, martxoan Donostian

Hirukote tolosarrak formatu berezia aurkeztuko du 6an Donostiako Antzoki Zaharrean eta maiatzaren 7an Bilboko Kafe Antzokian

J. Agirre

Larunbata, 6 abendua 2025, 17:08

Comenta

Mirua hirukote tolosarrak formatu bereziko 'Gazte eta Lorios' ikuskizunaren datak iragarri ditu, oraingoz bi 2026an, martxoaren 6an Donostiako Antzoki Zaharrean eta maiatzaren 7an Bilboko Kafe Antzokian. «Musika zein ikus-entzunezko osagai berriak izango dituzte, gure eszenaratzea haratago eramanez», iragarri dute. Bi zuzenekoetarako sarrerak jada salgai dira lasttour.org webgunean.

Egunotan, gainera, albiste dira Durangoko Azokak ohiko programaziotik harago joan eta gazteentzako eskaintza berezia bideratzeko asmoan zuzenekoa eskainiko baitu. Gauez. Plateruenan izango da 23:30etik aurrera Naxkerrekin batera. Horretaz gain Oso Politaren postuan izango da (Musikaren plaza 073)

Biraren izenak pixuko esanahia dauka: 'Gazte eta Lorios' esaldiak euskal abesti tradizional bati egiten dio erreferentzia -Gazte naiz eta Lorios-, gaztetasuna, indarra eta loraldia irudikatuz. Aditzera emandako asmo garbi bat da: bizitasunari, sustraiei eta etorkizun partekatu bati egindako kantua. «Miruenea inoiz baino urrunago eramateko asmoa dugu: iragana ohoratuz eta biharkoari beldurrik gabe begiratuz ospatzeko unea da»

'Gazte eta Lorios' izenpean aurkeztutako emanaldi hauek martxoaren 6an Donostian (Antzoki Zaharra) eta maiatzaren 7an Bilbon (Kafe Antzokia) izango dira. Miruak musikari gehiago, kolaborazio bereziak eta dantzariak izango ditu oholtza gainean, eta arreta berezia eskainiko diote ikuskizunaren alde narratiboari, Miruaren kontzertuaren formatua gorenera eramanez. Bi zuzenekoetarako sarrerak jada salgai dira lasttour.org webgunean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  6. 6 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  7. 7

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Miruaren 'Gazte eta Lorios' ikuskizuna, martxoan Donostian

Miruaren &#039;Gazte eta Lorios&#039; ikuskizuna, martxoan Donostian