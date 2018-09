U2 llega a España apostando por la unidad de los europeos Concierto de U2 en Vancouver. / Nick Didlick (Reuters) La banda irlandesa ofrece dos únicos conciertos en Madrid de su gira 'Experience+Innocence' J. LUIS ALVAREZ Madrid Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:19

U2 vuelve este jueves y viernes a España con dos únicos conciertos en Madrid, para los que no hay entradas desde hace meses –de hecho se agotaron a las dos horas de ponerse a la venta- . Había ganas de ver a Bono y su banda en la capital, después que en 2015 pasaran por Barcelona, donde llenaron el Palau San Jordi en los cuatro conciertos que ofrecieron. La banda irlandesa llega al Wizink Center nada menos que 13 años después de su última actuación en Madrid y lo hacen con la gira 'Experience+Innocence', viaje iniciaron el pasado 2 de mayo en Tulsa, Oklahoma (EEUU).

La banda se presenta con algunos de los trece temas de su último álbum 'Songs of Experience' (2017) junto a otros emblemáticos de sus trabajos anteriores. David Evans, Larry Mullen Jr., Adam Clayton y Paul Hewson, más conocido como Bono, ofrecerán un concierto para reivindicar la unión de los europeos. Para ello, los irlandeses han montado un gran espectáculo que les obliga a ir de pabellón en pabellón, dada la compleja tecnología que emplean y el despliegue que se realiza desde el techo del recinto. Una tecnología que se completa con miles de leds, realidad aumentada o una app para el teléfono del público.

U2 quiere romper con el racismo, los populismos o el 'brexit'. Este último disco es todo un alegato y un compromiso, que el propio Bono reafirmaba a finales de agosto con una carta en la que decía que Europa «es un pensamiento que necesita convertirse en un sentimiento. La palabra patriotismo nos ha sido robada por nacionalistas y extremista que exigen uniformidad. Los verdaderos patriotas buscan la unidad por encima de la homogeneidad y esto es para mí el verdadero proyecto europeo».

La militancia se hace patente en las letras de 'Songs of Experience' con temas que hablan de la actualidad, de la guerra de Siria, la tragedia en aguas del Mediterráneo, el mismo 'brexit', entre otros. Esas reivindicaciones se dejan ver en el espectáculo. U2 echa mano durante el espectáculo de la película 'El Gran Dictador' de Charles Chaplin, con el discurso final que pronuncia el gran actor, llamando a la grandiosidad de la raza humana. Sobre el escenario se proyectan banderas de la UE con imágenes de Putin o Trump, entre otros.

'Experience+Innocence' es una gira continuación de la ofrecida en el Palau San Jordi, pero que nadie se lleve a engaños, U2 obvia todo su repertorio clásico. Durante la gira no han interpretado ni un solo tema de vez su emblemático disco 'The Joshua Tree', entre ellos el mítico 'With or Without You' que el público siempre espera. Y es que los irlandeses acordaron que después del 'tour' con motivo del 30 aniversario de aquel álbum que se iban a dar un descanso del mismo. En todo caso, la banda no renuncia a interpretar piezas de sus otros viejos trabajos.

Después de la suspensión del segundo concierto que U2 tenía previsto en Berlín, dado que Bono, de 58 años, perdió la voz, la banda ha arrasado en Francia y Portugal. Tras los dos conciertos en Madrid, U2 viaja a Dinamarca, Alemania –donde en noviembre resarcirá a los seguidores que no pudieron disfrutar aquella noche en Berlín-, Países Bajos, Italia, Reino Unido e Irlanda.