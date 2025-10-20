Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Laurie Anderson suspende su concierto en el Kursaal

El directo del 5 de noviembre ha sido cancelado «por razones logísticas», apuntan desde la organización

DV

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:21

Comenta

El concierto que Laurie Anderson tenía previsto ofrecer en el Auditorio Kursaal el 5 de noviembre, dentro de la programación de Kursaal Eszena, ha sido cancelado «por razones logísticas», ha comunicado la organización. Una de las apuesta para la programación otoñal y calificada por Miguel Martín «una personalidad del arte y la intelectualidad, difícil de ver en Europa»

Anderson regresaba a Donostia con un montaje que toma el título de una de las piezas de su disco debut 'Big Science' (1982): 'Let X=X', que incluía una potente propuesta visual. La parada en Donostia era una de las dos anunciadas, junto a la de Barcelona.

Así, desde Kursaal Eszena han explicado que a aquellas personas que adquirieron su entrada en la web www.kursaal.eus se les realizará la devolución del importe de las entradas automáticamente. Por otro lado, quienes compraron la entrada en la taquilla deberán contactar con Kursaal Eszena (943 003170 / kursaaleszena@kursaal.eus) para hacer efectiva la devolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Laurie Anderson suspende su concierto en el Kursaal

Laurie Anderson suspende su concierto en el Kursaal