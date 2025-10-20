Laurie Anderson suspende su concierto en el Kursaal El directo del 5 de noviembre ha sido cancelado «por razones logísticas», apuntan desde la organización

DV Lunes, 20 de octubre 2025, 13:21 Comenta Compartir

El concierto que Laurie Anderson tenía previsto ofrecer en el Auditorio Kursaal el 5 de noviembre, dentro de la programación de Kursaal Eszena, ha sido cancelado «por razones logísticas», ha comunicado la organización. Una de las apuesta para la programación otoñal y calificada por Miguel Martín «una personalidad del arte y la intelectualidad, difícil de ver en Europa»

Anderson regresaba a Donostia con un montaje que toma el título de una de las piezas de su disco debut 'Big Science' (1982): 'Let X=X', que incluía una potente propuesta visual. La parada en Donostia era una de las dos anunciadas, junto a la de Barcelona.

Así, desde Kursaal Eszena han explicado que a aquellas personas que adquirieron su entrada en la web www.kursaal.eus se les realizará la devolución del importe de las entradas automáticamente. Por otro lado, quienes compraron la entrada en la taquilla deberán contactar con Kursaal Eszena (943 003170 / kursaaleszena@kursaal.eus) para hacer efectiva la devolución.