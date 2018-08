Jokin Telleria: «La electrónica es una forma de arte que también incluye la reivindicación» Telleria posa en el pasadizo que lleva a la plaza Nestor Basterretxea junto a Tabakalera. / JOSE MARI LÓPEZ Director del Festival Dantz Gracias a la experiencia del pasado año, Telleria afronta con «buenas sensaciones» la segunda edición de Dantz que empieza esta tarde JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 30 agosto 2018, 06:48

Entre las 19.00 horas y la medianoche, el Txiringuito Groseko de la Zurriola acogerá hoy jueves el prólogo de la segunda edición del Festival Dantz con las actuaciones de Ope Loeb, Kino Internacional y Piek. Los platos fuertes tendrán lugar mañana y el sábado en la Plaza Nestor Basterretxea, la Sala Patio de Tabakalera y Gazteszena, entre otros escenarios que acogerán cerca de medio centenar de espectáculos.

- En su estreno, el festival fue una invitación a investigar en los sonidos periféricos y en la electrónica de lugares lejanos como El Cairo, Camboya o Japón. Este segundo año, el editorial apunta a cuestiones como el racismo, la discriminación sexual, las guerras, el cambio climático...

- Queremos visualizar la música electrónica y contemporánea como eje transformador y que el público venga a un festival que tenga un mensaje en la estética, en los artistas y en todo.

- ¿Qué artistas responderían a ese editorial?

- Los Voluble son un dúo sevillano que hacen un show con visuales muy impactante, una especie de 'gazpacho', según dicen ellos mismos, supercrítico y cañero con la postura del poder respecto de la inmigración. Desde Eslovenia, Warrego Valles abordan la destrucción del planeta debido al cambio climático, y desde Francia, Territoire habla de la esclavitud moderna. También hemos traído a mujeres de países árabes como la palestina Sama o la tunecina Deena Abdelwahed, que han terminado escorando el programa hacia una idea: el ansia de libertad. De ahí que hayamos dado la vuelta a la máscara del cartel del pasado año con la imagen de un pez y un pájaro.

- Explicado de ese modo, parece todo muy serio, pero es de suponer que la reivindicación no estará reñida con la diversión.

- Totalmente. Hay cosas que son más duras. Territoire, por ejemplo, es un 'live' experimental muy cañero, pero Los Voluble mezclan fiesta con reivindicación. La electrónica es una forma de arte que tiene muchas cosas detrás, también reivindicación, y eso es lo que queremos mostrar. Luego también hay otras propuestas que no tienen nada que ver con esa línea y que igual son más abiertamente lúdicas.

- A diferencia del año pasado, en esta edición no han querido destacar a ningún cabeza de cartel.

- Este año los artistas van por orden alfabético porque queremos que el festival sea lo más inclusivo posible. La primera, por ejemplo, es la tolosarra A. Gaultier, que lleva poco más de un año pinchando y lo hace guay, ¿por qué no ponerla a ella en cabeza? Igual es arriesgado para nosotros porque la gente puede ver el cartel y si no conoce a nadie, pasar de venir, pero creemos que va con la filosofía del festival.

- ¿Pero quiénes serían los artistas más destacados? Además, han conseguido doblar el número de nombres internacionales...

- El británico Nathan Fake sería uno de los principales, es autor del conocido 'The Sky Was Pink' pero tiene un montón de temazos porque es muy buen productor: la gente que controla un poquito está deseando verle. De su mismo país es Rival Consoles, que tiene un sonido muy personal y también hará un potente 'live' con visuales en la Sala Patio de Tabakalera. Vuelvo a citar a Sama, la primera DJ techno palestina cuyo 'boiler room' ha corrido como la pólvora en Internet, y también a Deena Abdelwahed, que mezcla la electrónica con el sonido palestino. También están Nazira, procedente de Kazajstán, o Jass, una chica asturiana que vive en Berlín y es una DJ de culto en Europa por su calidad.

«Queremos un festival que tenga un mensaje en la estética, en los artistas y en todo»

«Igual no logramos otro cartel paritario pero lo tendremos en mente como una obligación»

- Ha logrado un festival absolutamente paritario. ¿Le ha resultado difícil?

- No, pero es verdad que tienes que tenerlo en mente todo el rato. Es más fácil caer en lo masculino porque hay más oferta, hay más hombres en los catálogos, etc. Alguna amiga feminista bastante cañera me ha comentado que no deberíamos haber destacado ese aspecto en las notas de prensa porque la paridad tendría que ser lo normal, pero lo cierto es que en los festivales del entorno la presencia de la mujer se reduce al 5, 10 o 15%. Es un dato que había que ponerlo en contraste con la pasada edición, en la que no hubo tantas mujeres. Y es una reivindicación: si tenemos que ser contemporáneos, lo somos en todo o en nada. Igual el año que viene no logramos el 50%-50% pero lo tendremos en mente como una obligación o una intención clara. Además, todas las mujeres que vienen este año son de una calidad impresionante.

- Las sesiones de la tarde en la plaza Nestor Basterretxea de Tabakalera tardaron en arrancar, ¿empezar a las 15.00 horas no es demasiado tempranero?

- Tal vez, pero casi todos los festivales empiezan muy pronto y esas primeras sesiones ayudan a calentar el ambiente y a dirigir a la gente por la noche hacia la Sala Patio y Gazteszena. Es interesante que se vea que hay ambiente desde el principio, ya que nos lanzamos a la calle, queremos aprovechar el tiempo y por ahora vamos a mantenerlo. Igual en el tercer o cuarto año conseguimos que la gente se anime a venir desde la hora del vermú. Es difícil pero tal vez pueda conseguirse una especie de Musika Parkean pero en formato electrónico. De momento, este año situaremos a los artistas al lado del acceso a Tabakalera para que estén más cerca del público y haya mejor ambiente.

Los datos - El programa de hoy Lugar Txiringuito Groseko (Donostia) Artistas Ope Loeb (19.00 horas), Kino Internacional (20.30) y PIEK (22.00). Precio Gratis. - Hoy, últimos bonos a la venta Viernes Patio + Gazteszena = 12 euros. Sábado Patio + Gazteszena =18. Ambos días 26 euros (más gastos). Web: http://dantz.eu

- El año pasado lo que mejor funcionó fue Gazteszena, que esta vez acogerá dos sesiones en lugar de una...

- Sí, la idea es ir creciendo poquito a poquito y contando con colaboradores a los que hemos dado confianza y libertad total. Por ejemplo, la Sala Z de Tabakalera acogerá las propuestas más experimentales comisariadas por el colectivo Larraskito de Bilbao, referencia ineludible en ese campo en Euskadi. Por otra parte, en la sala pequeña de Gazteszena programará la gente de I.D Gunea, que llevarán a Orphidal, Lumière b2b Anah, Galiano y Hamid, y el sábado lo hará el colectivo BET de Bergara con Aitor_Mu, Balza, Eyharts y Dodoma & Anunnaki como invitados.

- Casi todos los citados son vascos porque el festival sigue teniendo una fuerte base local pero Inesfera es el único artista de aquí que actuará en la Sala Patio...

- Sí, este año no hemos acertado en el cruce de artistas internacionales con locales. En la primera edición sí que lo tuvimos en cuenta pero esta vez debemos hacer autocrítica. Ahora igual hemos acertado más el estilo de las propuestas del Patio pero se nos ha escapado ese otro aspecto.

- ¿Qué pediría al público?

- Que venga con la mente abierta a zambullirse en cosas nuevas, con ganas de disfrutar de la música, de los visuales y de propuestas nuevas que normalmente cuesta ver durante todo el resto del año.