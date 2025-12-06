'La ija d un munipa' abestia grabatu du Kilikik
DK Sessions ekimenean izan da iruñearra
J. A.
Larunbata, 6 abendua 2025, 17:08
Kiliki (Beñat Rodrigo, Iruñea 1999) musika panoramako pertsonaiarik nabarmenetakoa da. Euskal hirietako eszenatokietan eragin handia izan duen Chill Mafia taldearen ezinbesteko zutabea, Kilikik bakarkako ibilbiderako urratsa eman zuen bandaren agur-kontzertuaren ondoren.
Bere bakarkako debuta 'Scroll' abestiarekin egin zuen, punka, elektronika eta letra zorrotza uztartzen dituen abestiarekin, sare sozialetan indarkeriaren irudiak kontsumitzeko eta gure enpatia nola hauskor bihurtzen den hausnartzen duena.
2025eko martxoan plazaratu zuen bere bakarkako lehen lana, 'ILTZE 1' mixtapea, euskal folklorea eta elektronika gordina uztartzen dituen zazpi piezako proiektua. Kontraste handiko lana da EPa, maitasun eta gerra gaiak, zaurgarritasun politiko eta emozionala arakatzen baititu, punk, rap eta city pop generoak landuz.
Jatorrian 'ILTZE 1'n argitaratua, Kilikik kritika sozialtzat jotzen du kantua, desberdintasunei eta indarkeria instituzionalari buruzko gogoeta baita. Track-ak Black Marfil Iruñeko raperoaren abesti bati egiten dio erreferentzia, abesti batean «munipa baten semea hil» esateagatik «talegoan sartu» ziotenari. Hala, Kilikik irudia modu sinbolikoan erabiltzen du autoritateaz, botere gehiegikeriaz eta errepresioaz hitz egiteko; abestia «city popez mozorrotutako kolpe ironiko eta politikoa» da, Las Chuches taldearen eragina duen groove batekin.
Orain, DK Irratiaren inguruan sortutako egitasmoan grabatu du kantua. audio soilaren mugak gainditzeaz gain, musikarien sormen prozesuaren inguruko gogoeta egin nahi du, kantuen atzean zer dagoen ulertzen lagunduko duen material berezia sortzeko. Alboan izan ditu Alessandro Martins (ahotsen prozesamendua, gitarra eta teklatuak), Eneko Arbea (bateria) eta Xabi Esparza (baxua).