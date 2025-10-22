Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Gorka Urbizuk Abbey Road estudioetan grabatutako 'Bakan II' EPa argitaratu du

Bi kantuk osatzen dute lana, 'Diamantea' eta 'Zilarra', jada plataforma digitaletan entzungai dena

Iker Mendia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Gorka Urbizu musikari nafarrak Londresko Abbey Road estudio ospetsuetan grabatutako 'Bakan II' izenburuko EPa argitaratu du asteazken honetan, 'Diamantea' eta 'Zilarra' abestiekin. Urbizuk zortzi kontzertu ditu datozen hiru asteetan eta guztietan agortu dira sarrerak.

Black Izar management enpresatik jakinarazi dutenez, 2024an 'Hasiera Bat' (Only In Dreams) bakarkako lehen lana kaleratu ondoren, Gorka Urbizuk 'Bakan' EPak argitaratzeari ekin zion urtebete geroago. Urtarrilean irten zen 'Bakan I', eta orain 'Bakan II' iritsi da, Abbey Road estudioetako Studio 2an grabatutako lana.

EPak bi abesti berri biltzen ditu: 'Diamantea' eta 'Zilarra'. Artista nafarrak maila bera eman nahi izan die bi abestiei, eta horregatik biniloak bi A aurpegi ditu, Beatles taldeari keinu eginez. Arrazoi beragatik, bi abestiak aldi berean aurkeztu ditu, Arrigurik ekoitzitako bideoklip banarekin. EParen edizioa mugatua eta zenbakiduna izango da, eta Urbizuren webgunean bertan eta birako azken kontzertuetan eskuratu ahal izango da.

«Musikari nafarrak edertasunaren eta abesti perfektuaren bilaketan sakontzen jarraitzen du. Beatle espirituak Abbey Road-eko hormak bustitzen ditu duela hamarkada batzuetatik, eta hori, nolabait, 'Zilarra' abestian islatu da: hiru minutuko pop harribitxia, non ez diren falta lelo argitsua, gitarra kristalinoak, koruak eta Paul McCartney izeneko batek erabilitako pianoa ere. Laburbilduz: abesti txiki handi baten osagai guztiak», adierazi dute.

'Bakan II' EParen argitalpena bat dator Tour Bat biraren azken txanparekin. Bira bere garaian hasi zen Donostian eta 21 hilabete beranduago bertan amaituko da, lau emanaldi jarraian eskainiz Victoria Eugenia Antzokian. Biraren azken txanpako kontzertu guztietako sarrerak agortuta daude jada.

Gorka Urbizurekin batera, Amaia Miranda (gitarra eta koroak), Karlos Arancegui (bateria), Felix Buff (bateria eta koroak) eta Nando Neira (baxua) musikariek osatzen dute zuzenekoetarako taldea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  6. 6

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  7. 7 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  8. 8

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  9. 9

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gorka Urbizuk Abbey Road estudioetan grabatutako 'Bakan II' EPa argitaratu du

Gorka Urbizuk Abbey Road estudioetan grabatutako &#039;Bakan II&#039; EPa argitaratu du