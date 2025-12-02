Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes.
El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes. Samuel González Sarmiento

Gira de Los Delinqüentes para celebrar los 25 años de su debut

Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas

R. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

Los Delinqüentes han anunciado una nueva gira para el año 2026 en la que conmemoran el 25 aniversario del lanzamiento de su disco debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'. El grupo está formado por los artistas El Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y el que fuera el fundador de la banda, Miguel Ángel Benítez, conocido como 'Er Migue', que falleció en el año 2004. Aun así, su figura estará «muy presente» en esta gira, como han informado desde la promotora Last Tour.

Homenaje al fundador

«Su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación», según informó ayer la promotora.

La banda jerezana recalará en nueve ciudades españolas a partir del próximo mes de abril y comenzará con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y en el Movistar Arena de Madrid (24 abril), una fecha esta última para la que ya han colgado el cartel de 'sold out'.

En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para finalizar en julio con dos últimas fechas en el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Las entradas para todos los conciertos -excepto para el de Madrid del Movistar Arena- saldrán a la venta el este viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas en lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, habrá viajes organizados desde distintas ciudades para asistir a esta gira conmemorativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  5. 5 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  10. 10

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gira de Los Delinqüentes para celebrar los 25 años de su debut