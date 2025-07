Fallece la cantante pop Connie Francis, leyenda de los años 50 y 60

El Diario Vasco Viernes, 18 de julio 2025, 08:13 Comenta Compartir

La cantante pop Connie Francis ha fallecido a los 87 años, según informó 'Variety', recordando que se convirtió en la primera mujer en alcanzar el ... número 1 en Billboard y que encabezó las listas de éxitos con clásicos de los años 50 y 60 como 'Stupid Cupid', 'Where the Boys Are' y el recientemente viral de TikTok 'Pretty Little Baby'.

La artista se convirtió en una de las cantantes femeninas más importantes de los años 50 y 60, encabezando las listas de éxitos en múltiples ocasiones y vendiendo más de 200 millones de discos en todo el mundo con éxitos como 'Stupid Cupid', 'Who's Sorry Now' y 'Frankie'. En 1960 se convirtió en la primera mujer en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 con 'Everybody's Somebody's Fool', y más tarde fue la primera mujer en tener tres canciones en el top de este mismo ránking. En la actualidad, su canción 'Pretty Little Baby' ha experimentado un resurgimiento al volverse viral en TikTok, lo que resultó en más de 30 millones de nuevas reproducciones de la canción y su entrada en las listas globales y estadounidenses de Spotify, además de alcanzar el top 5 de la lista de canciones pop de iTunes. Francis se unió entonces a TikTok, donde saludó a sus nuevos fans en un video, diciendo que estaba «atónita y emocionada» por la popularidad de la canción 60 años después. Durante su trayectoria, fue una de las primeras artistas discográficas en publicar regularmente álbumes cantados íntegramente en otros idiomas.

Temas

Música