Un estudio definirá el impacto económico de los conciertos de Springsteen

¿Qué impacto económico tendrán en Gipuzkoa los dos conciertos de Bruce Springsteen? La promotora de los eventos Get In encargará a una consultora que ... realice este trabajo, según explicó ayer el concejal de Cultura, Jon Insausti, en respuesta a dos interpelaciones presentadas en las comisiones del Ayuntamiento donostiarra por los grupos EH Bildu y Elkarrekin.

Cuando la promotora Get In planteó al Ayuntamiento que para traer a Springsteen era necesaria una aportación pública de un millón de euros, Insausti explicó que el Ayuntamiento valoró junto a la Diputación lo que iba a suponer la celebración de tres macroconciertos en junio en Anoeta –los dos de Springsteen más el de Muguruza– y se acordó dar el paso adelante. «Se valoró que iba a ser beneficioso para la ciudad y el territorio. Si queríamos traer a Bruce Springsteen, a un estadio con menos aforo que los estadios de otras ciudades y por tanto con menos posibilidad de generar ingresos, era necesario que las instituciones hicieran este pago para costear los importantes costes de logística» que suponen estos eventos. El concejal indicó que Get In tendrá unos ingresos que rondarán «los 6 millones de euros» (incluida la aportación institucional) y «más de 5 millones de euros de gastos» sin contar el caché del artista y su grupo. «Aquí nadie se va a enriquecer», concluyó el edil.

Por el lado de lo que aportarán los dos conciertos se estima que el 75% de las 75.000 personas que vendrán serán de fuera del territorio lo que, con una estimación de «350 euros de gasto por día», da una medida de la inyección que puede suponer solo en términos económicos. Para medir concretamente el impacto económico, Get In acordó con las instituciones encargar a una consultora especializada este trabajo.