David Guetta suspende su actuación en Santander y deja tiradas a miles de personas en La Campa

El DJ francés David Guetta dejó anoche sin concierto a las miles personas que habían hecho cola durante horas y llenado la campa de La Magdalena para ver al artista, debido a que el avión privado en el que debía viajar desde Moscú a la capital cántabra había tenido una avería, según las explicaciones dadas mucho después.

Pasadas las 23.45 horas, a través de las redes sociales y sin que la organización confirmara nada, los rumores sobre la cancelación del concierto de Guetta, con el que se cerraban las fiestas de la Semana Grande de Santander, comenzaron a llegar a la gente congregada en ese momento en la campa de La Magdalena, que disfrutaban de la actuación de sus teloneros, los DJ Sylvain Armand y Deepend.

Los organizadores de este y el resto de conciertos de la Semana Grande, la Unión Temporal de Empresas La Campa, comenzó a confirmar pasada la medianoche que Guetta no acudía a Santander y lo hizo a través de un comunicado en el que aseguraba que «por problemas técnicos» el avión que tenía que traer al francés desde Moscú no había permitido que llegara a la capital cántabra a la hora.

En ese comunicado, La Campa pedía disculpas y lamentaba la situación, «ajena a la organización», y añadía que desde ese mismo momento se trabajaba para que los seguidores del internacional DJ pudieran «disfrutar de este concierto y reubicar las fechas».

En ese momento, en el espacio donde los seguidores esperaban, y del que ya se habían, incluso, retirado las vallas que delimitan la zona de conciertos -para dar salida a quien quisiera abandonar el recinto sin complicaciones-, una voz de mujer leía el contenido de ese comunicado.

Mientras la persona que leía el comunicado insistía en que por «razones ajenas a la organización» no se iba a celebrar el concierto más esperado de las fiestas de Santander, los miles de seguidores reunidos en la campa de La Magdalena gritaban «manos arriba, esto es un atraco». Muchos levantaban airados sus entradas hacia el escenario, pidiendo a gritos la devolución del dinero. Pitos, exclamaciones de desagrado y lanzamiento de objetos al escenario ha sido la reacción de muchas de las personas que abarrotaban la Campa.

La organización asegura que devolverá el dinero Este periódico se puso en contacto anoche con la organización del concierto, que aseguró que el dinero de las entradas «se va a devolver», aunque todavía no sabía ni de qué manera ni cuándo. Además, desde el momento de la suspensión de la actuación, los organizadores han iniciado contactos con el manager de David Guetta para poder fijar una fecha más adelante para que ofrezca el concierto prometido en Santander.

Disculpa de Guetta

La voz que estaba informando de la cancelación del concierto solicitaba a los presentes que estuvieran un momento atentos, porque, en ese momento, emitían un vídeo enviado por David Guetta desde Moscú.

En el vídeo, el artista francés asegura en dos ocasiones que siente «muchísimo» no haber podido acudir a Santander por problemas en el avión en el que iba a viajar, y afirmaba que estaba «tratando de venir lo más pronto posible» para hacer su «fiesta» en Santander.

Guetta está en este vídeo delante del mostrador de una especie de recepción con tres relojes en la pared, situados detrás del artista, uno de ellos con hora de Moscú, otro con la de Munich y otro con la de Tokyo.

Tras la emisión del vídeo en las pantallas que se habían colocado expresamente para este concierto de Guetta -lo cual supuso adelantar un día la actuación de Vetusta Morla, prevista el viernes y que finalmente fue trasladada al jueves-, la organización animó a los asistentes a continuar la fiesta con DJ Wally López, cuya actuación también iba a cerrar este concierto de música electrónica.

Sin embargo, López se quedó con menos de la mitad del aforo que llenaba el recinto delimitado para estos conciertos en la campa de La Magdalena -según algunas fuentes más de 10.000 personas-, ya que la gente comenzó a abandonar en manadas este espacio, incluso antes de comunicarse oficialmente la cancelación del espectáculo de Guetta.

Ya cuando los rumores de que el francés no actuaría esta noche por Santander, la gente comenzó a salir del recinto y las vallas que delimitaron durante toda esta semana este espacio para los conciertos, comenzaron a ser retiradas por la organización.

Nada más comunicarse que Guetta no llegaría, fue cuando la mayoría de los presentes empezaron a dejar el recinto y al DJ Wally López, aunque muchos aficionados a la música electrónica decidieron continuar disfrutando del espectáculo.

Las redes sociales, como ya ocurrió hace algo más de un año con el concierto de Enrique Iglesias en los campos de sport de El Sardinero -que también acabó con gritos de «manos arriba, esto es un atraco»- comenzaron a llenarse con todo tipo de 'memes' y comentarios, muchos en tono de humor, sobre la cancelación de Guetta.

David Guetta ha sido cancelado

David Guetta cancela un concierto en santander a 10 minutos de que comience (con la gente en la campa esperándole).... a esto hay que añadir que Enrique Iglesias el año pasado dio un concierto polémico y hace unos meses Amaia Montero también.

Al final los aviones dan siempre mucho que hablar.

No, ninguno es el de David Guetta

Sin embargo, otros comentarios en internet no eran tan graciosos y en muchos de ellos se apunta a que la organización no devolverá el dinero de las entradas ya que de los cuatro DJ previstos en este concierto, han actuado tres. Eso sí, no lo ha hecho el más esperado: David Guetta.