Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Galdu baino lehen'

EP berria eta berau aurkezteko kontzertua jakinarazi ditu Nøgen taldeak

Talde bezala haien burua ezagutzen lagundu zieten lau abesti bildu dituzte 'Galdu baino lehen' albumean eta azaroaren 16an Guardetxean aurkeztuko dute

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Asteartea, 21 urria 2025, 16:56

Comenta

Urteurrenak zita seinalatuak izan ohi dira eta 2025a ez da atzean geratzen ari Nøgen taldearentzat. Hamar urteko ibilbidea bete dute musikan, hirugarren diskoa izan den Åben Cirkel-en (Balaunka) bira oparoarekin -tartean Aste Nagusian Saguesen eskainitako omenaldia-, Kursaalean emango duten kontzertuan publikoaren erantzuna ederra izan da eta, dena biribiltzeko, 'Galdu baino lehen' EPa kaleratu dute. «Urteak pasa dira kantuok jotzen genituenetik; ahanzturarekin dantzan zebilen baten bat. Nolabait gorde nahi izan ditugu gure motxilan, goazen lekura goazela, nondik gatozen oroitzeko, inoiz Galdu Baino Lehen», diote.

Sareetan zein prentsa-oharrean zabaldutako mezuan diotenez, betidanik miretsi dituzten taldeen doinuak letra berriz hornitu dituzte, euskaraz. «Talde bezala gure burua ezagutzen lagundu ziguten abestiak berreskuratu eta grabatzeko Mecca Recording Studion (Oiartzun) batu ginen Nacho Mur handiaren babespean».

Grabaketa pasa den irailaren 20an egin zuten eta hautatutako abestiak 'Kantu zahar bat', 'Gure lekua(n), 'Hamaika kanta' eta 'Etxerik ez balego' izan dira, denak jada entzungai plataforma digital nagusietan. Horretaz gain, bakoitzak bideo bat du lagungarri. «Soiltasunak ekartzen duen dotoretasun hurbil horrekin aurkeztu nahi izan dugu», diote.

Pausoa ez da ausazkoa. Zaleentzako opari pozgarria bai, duela gutxi YouTuben eskegin zuten Aste Nagusiko kontzertu osoa bezala. Orain izan da EPa eta hurrena ere iragarri dute, taldeak diskoa azaroaren 16an Donostiako Guardetxean aurkeztuko baitu «jendaurrean, grabaketan arnasten den gertutasunera hurbilduz».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EP berria eta berau aurkezteko kontzertua jakinarazi ditu Nøgen taldeak

EP berria eta berau aurkezteko kontzertua jakinarazi ditu Nøgen taldeak