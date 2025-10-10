Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista Bebe, durante una actuación de su gira 20º aniversario.

Bebe cierra el festival Irun Zuzenean, que cambia este sábado de sede

El ciclo de cuatro semanas se muda a la plaza San Juan para el directo de la polifacética artista valenciana

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Despedirse por todo lo alto. Ese será el objetivo de este sábado para el ciclo de música Irun Zuzenean. El cartel, con la reconocida y ... polifacética artista valenciana Bebe, no es mal reclamo y la hora –el comienzo está programado para las 21.00– hace que sea accesible para un amplio públcio. También será un directo especial para Bebe, porque el concierto es parte de la gira con que está celebrando el vigésimo aniversario del lanzamiento de su icónico debut discográfico 'Pafuera Telarañas' (EMI Music), donde destacaban canciones como 'Malo' o 'Ella', que denunciaban la violencia de género. A destacar el trabajo de producción que ejerció Carlos Jean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bebe cierra el festival Irun Zuzenean, que cambia este sábado de sede

Bebe cierra el festival Irun Zuzenean, que cambia este sábado de sede