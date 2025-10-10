Bebe cierra el festival Irun Zuzenean, que cambia este sábado de sede

Despedirse por todo lo alto. Ese será el objetivo de este sábado para el ciclo de música Irun Zuzenean. El cartel, con la reconocida y ... polifacética artista valenciana Bebe, no es mal reclamo y la hora –el comienzo está programado para las 21.00– hace que sea accesible para un amplio públcio. También será un directo especial para Bebe, porque el concierto es parte de la gira con que está celebrando el vigésimo aniversario del lanzamiento de su icónico debut discográfico 'Pafuera Telarañas' (EMI Music), donde destacaban canciones como 'Malo' o 'Ella', que denunciaban la violencia de género. A destacar el trabajo de producción que ejerció Carlos Jean.

Cartel: Aysha y Bebe. Última cita de Irun Zuzenean.

Lugar: Plaza San Juan (Irun).

Día y hora: Sábado, a las 21.00 horas

Entradas: Gratis.

No ha sido su único gran éxito, ya que el mismo año presentó 'Que nadie me levante la voz', tema que seguro sonara al lector. Eso sí, en primer lugar sonó en la televisión, ya que fue la cabecera de la icónica serie 'Aída' protagonizada por Carmen Machi. Después del tirón que cosechó, se incluyó en edición especial 'Pafuera Telarañas'.

La artista saldrá junto a toda su banda a rememorar el repertorio del disco en una noche que promete ser memorable. Le acompañará como telonera Aysha Bengoetxea (Irun, 2004), quien se alzó como finalista en la 19º edición de 'La Voz Kids' tras una deslumbrante actuación que logró conquistar a todo el público. Casualidades de la vida, el mismo año en el que la valenciana inició su andadura musical.

No todo ha sido oro en su trayectoria. En 2006 anunció su retirada del mundo de la música para centrarse en su faceta como actriz, donde interpretó 'La educación de las hadas' (José Luis Cuerda) o 'Caótica Ana' (Julio Medem). Volvió en 2009 con su trabajo 'Y…' y continuó con varias colaboraciones que han sido constantes desdes entonces: Los Amaya, Tontxu, Chambao, Albert Pla, Los Delinqüentes, Pablo Alborán, Rosario Flores, Antonio Orozco, Rosana o Enrique Iglesias. Últimamente ha añadido el reggaeton a su amplio catálogo de flamenco, indie, pop y electrónica.

'Txaranga Topaketa'

La música, eso sí, comenzará a sonar horas antes de que comience el concierto de Bebe, ya que Irun acogerá este sábado la 'Txaranga Topaketa' para garantizar el ambiente festivo. Acudirán tanto locales como foráneas que durante diez horas recorrerán las calles más céntricas de la ciudad. Entre otros estarán a partir del mediodía las locales Peña Poteo, Gauerdi, Irungo Atsegiña y Jostallu y, ya por la tarde, Gazte Txaranga (Pamplona), Charanga Jaleo (Segovia) y Fugitivos (Madrid).