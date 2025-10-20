Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Polo y Antonio Moral, este lunes durante la presentación de la cuarta edición de Atrium Musicae. M. J. T.

Atrium Musicae afronta su edición más ambiciosa con 16 conciertos en seis municipios de Cáceres

El festival promovido por la Fundación Atrio se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero de 2026 y llegará por primera vez a Coria, Trujillo, Plasencia y Garrovillas de Alconétar

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:18

El festival de música clásica Atrium Musicae, que organiza la Fundación Atrio, afronta su edición más ambiciosa (la cuarta) en todos los sentidos. Se celebrará ... del 28 de enero al 2 de febrero de 2026 y el programa da un estirón. Se pasa de diez a 16 conciertos, el número de días se amplía de cuatro a seis, se ganan cinco espacios nuevos (de seis ubicaciones a once) y, además, la cita se expande por la provincia. Si hasta ahora las actuaciones se concentraban en Cáceres y Malpartida de Cáceres, en esta ocasión se incorporan cuatro municipios nuevos: Coria, Trujillo, Plasencia y Garrovillas de Alconétar. El festival cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

